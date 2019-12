Rolf uit Enschede is radeloos: zijn vader (89) kan niet naar het verzorgingshuis

Rolf Oldejans uit Enschede zit met zijn handen in het haar. Geen enkele huisarts in Enschede heeft plek voor zijn bejaarde vader Roel (89). En als meneer Oldejans geen huisarts heeft, is hij niet welkom bij een verzorgingshuis.

Vader Roel woont in Assen, maar door het overlijden van zijn vriendin woont hij daar nu helemaal alleen. Zijn kinderen en familie wonen namelijk in Enschede. "Mijn vader gaat hard achteruit en is doof", vertelt Rolf. "Hij krijgt wel hulp in Assen, maar de eenzaamheid neemt toe. Vooral omdat hij nu moeilijk contact legt vanwege zijn gehoor."

Voorwaarde

Vanwege de fysieke gesteldheid van de bejaarde man is er een indicatie voor een verzorgingshuis afgegeven. Daarmee lijkt de weg naar Enschede geplaveid. Lijkt, want er is een voorwaarde om in het verzorgingshuis te mogen trekken: de bewoner moet een huisarts hebben. En juist aan die voorwaarde kan de vader van Rolf niet voldoen.

"Allerlei huisartsen heb ik al gebeld, maar ze zitten allemaal vol", legt Rolf uit. Toch denkt hij een oplossing te hebben gevonden. "Mijn twee dochters zijn uitwonend, dus ik dacht: ik schrijf ze uit om ruimte te maken voor mijn vader'. Maar dat kan dus niet, omdat er een wachtlijst is. Mensen van die lijst mogen dan instromen."

Binnen postcodegebied

Een oplossing heeft Rolf dus nog niet gevonden. Want een huisarts buiten Enschede voldoet ook niet aan de voorwaarden van het verzorgingshuis. "De arts moet namelijk binnen het postcodegebied van het verzorgingshuis zitten."

Voor de familie Oldejans is het een probleem, maar Rolf denkt breder. "Bedenk je eens hoeveel mensen er met dit probleem kampen. Volgens mij is het écht een groot probleem."

Huisartsentekort in Overijssel

De Provinciale Staten maakten vorige maand al kenbaar zich zorgen te maken over het huisartsentekort in Overijssel. "Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om nieuwe huisartsen te boeien en te binden", zei Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie toen. Westert ziet met name in dorpen en op het platteland een dringend tekort aan huisartsen. "Maar ook in steden als Enschede is het tekort voelbaar."

De politiek heeft de provincie daarom in november opgeroepen om voor de zomer met een plan van aanpak te komen. Doel is om het aantrekkelijker te maken voor jonge huisartsen om zich te vestigen op het Overijsselse platteland.