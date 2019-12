Enschedeër Harm Mannak ontslagen als directeur accountantsorganisatie

Harm Mannak kwam als oud-directeur van het noodlijdende Orkest van het Oosten in 2015 ook negatief in het nieuws vanwege zijn topsalaris dat boven de Balkenendenorm lag. Daarvoor was Mannak werkzaam in de autobranche en voor de eeuwwisseling was hij directeur bij de toenmalige TET, de regionale busvervoerder in Twente.

'Mannak had banden met fraudeur'

Lang is Mannak geen directeur geweest bij de NBA. Hij kwam er in 2018, maar werd in september dit jaar op non-actief gesteld. Hij had niet gemeld dat hij banden heeft met Andy Fastow, de toenmalig financieel directeur van het Amerikaanse bedrijf Enron dat in 2001 failliet ging. Fastow werd veroordeeld voor zijn aandeel in de megafraude van Enron.

'Ongepast voorstel' van Mannak

Het Financieel Dagblad onthulde in september dat Mannak en Fastow allebei aandeelhouder zijn in het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat gespecialiseerd is in analyses van (frauduleus) gedrag. Deze investering had Mannak volgens de NBA moeten melden. Daarnaast verwijt de accountantsclub hem dat hij een 'ongepast voorstel' heeft gedaan over zijn beloning, de NBA maakt dat verder niet duidelijk.