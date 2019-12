Woningbrand Luttenberg ontdekt door ontsnapte hond Max: "Ik ben hem heel dankbaar"

De brand vannacht in een woning in Luttenberg werd ontdekt doordat de hond van de bewoners was ontsnapt. Politieagenten zagen de viervoeter tijdens hun nachtdienst lopen en stuitten op het brandende huis. "Ik ben hond Max heel dankbaar", vertelt bewoner Berd Koggel.

Het is drie uur 's nachts als Berd, zijn vrouw Agnes en hun drie zonen (16 tot 18 jaar) liggen te slapen in hun huis aan de Butzelaarstraat. Hun viervoeter Max brengt de nacht door op de veranda die is afgesloten met schuifdeuren.

Op dat moment hoort vader Berd hard gebonk op de voordeur. Het zijn agenten. "Ze riepen 'brand, je nest uit!', dus dan weet je wat je moet doen. Ik rende naar boven om mijn drie zonen wakker te maken, grijp wat kleding en ben met iedereen snel naar buiten gegaan."

Hond Max

Het blijkt dat de achterkant van het net verbouwde huis van de familie Koggel in brand staat. Het vuur werd ontdekt doordat hun hond Max de aandacht van de agenten trok. De viervoeter was namelijk ontsnapt uit het brandende huis en liep onrustig over straat.

Op dat moment kwamen er net agenten langs in hun auto. Ze stopten doordat hond Max alleen over straat liep en zagen vervolgens verderop vonken in de lucht.

'Hond Max dankbaar'

Terwijl het gezin wordt gewekt door de agenten, is de brandweer al onderweg. Ze heeft de brand snel onder controle, maar kan niet voorkomen dat de achterkant van het huis zwaar beschadigd raakt.

De woning wordt onbewoonbaar verklaard, maar vader Berd is vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen. "Gelukkig is het alleen maar materiële schade en is iedereen er heel uitgekomen. Ik ben vooral hond Max heel erg dankbaar."

Buurtplicht

Het gezin en hun viervoeter zijn opgevangen door de buren. "Dat is burenplicht, vindt de buurman", zegt vader Berd lachend. Ook krijgt het gezin berichtjes van dorpsgenoten die onderdak aanbieden. "Het is ontroerend om te zien dat we van alle kanten worden geholpen."

Waar het gezin de komende tijd verblijft, is nog niet duidelijk. "Ik denk dat het wel een half jaar duurt voordat we terug kunnen, maar we zijn nuchtere mensen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt."