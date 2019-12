Een traan, een knuffel, een kus; dankbaarheid troef bij kerstbomenactie RTV Oost

Twintig aangeklede kerstbomen voor mensen in Overijssel die het in 2019 'lastig' hadden. Verslaggever Bart Kieft ging als goedgemutste bezorger op pad met een aantal bomen en trof vooral emotie.

Een innige knuffel van de 80-jarige Wil van der Brug in Zwolle bijvoorbeeld. Tranen bij de familie Kruise in Stadshagen en een stralende lach bij Ewelina Borger en haar zoontje Damian in Kampen. Conclusie van onze kerstbomenverslaggever: "Een goeie kerstboom brengt iets teweeg bij de Overijsselaars."

Glanzende ballen

Bij mevrouw Van de Brug bijvoorbeeld in de Zwolse wijk Wipstrik, die een jaar heeft gehad vol met ziekenhuisbezoek. Ze praat moeilijk door een tia. En nu staat weer darmonderzoek op het programma. Maar ze helpt waar ze kan. Vooral de oudere medemens en in bejaardentehuizen. Bij de bingo bijvoorbeeld. "En dus is deze kerstboom met glanzende ballen en verlichting meer dan verdiend voor u", vertelt verslaggever Bart Kieft haar. Een innige knuffel wordt zijn deel.

De familie Kruise in Stadshagen wordt ook getrakteerd op een prachtige boom. Zoon Ronald Kruise: "Mijn moeder woont na twee jaar eindelijk weer bij mijn vader thuis nadat ze twee jaar lang een onduidelijke ziekte had. Artsen dachten dementie, maar het bleek een depressie. Dat is gelukkig te genezen. We zijn heel blij als familie." Zijn vader barst in snikken uit bij het zien van de kerstboom. "Ik ben heel emotioneel, maar ik denk dat we de boom wel verdiend hebben", zegt hij tussen zijn tranen door.

Troost

In Zalk krijgt de familie Van de Vrugt een aangeklede kerstboom. Johan schrikt van de overval door de verslaggever, die plots met cameraman en kerstboom in de kamer staat. Zijn vrouw kan na een hersenbloeding niet meer praten. "Het is best zwaar, daarom waardeer ik het zeer dat we zo'n mooie boom krijgen. Ik hoop dat we er een beetje troost uit kunnen halen."

In Kampen tenslotte is er een prachtige kerstboom voor Ewelina die met haar zoontje van tien woont. Moeder heeft de ziekte van Lyme en is chronisch moe. Maar ze vindt overal en nergens tijd en energie om voor haar zoon en andere mensen te zorgen. Onder meer in gebedsgroepen die ze leidt. "Heel hartelijk bedankt voor de boom", verzucht ze. Het aangeklede kerstgroen krijgt een plekje in een hoekje tussen bank en kast. "De boom moeten we wel afschermen", fluistert ze naar haar zoon. "Anders gaan de konijnen er aan knagen."

Voor allen: prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar en geniet van uw prachtige kerstboom!