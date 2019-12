Scholieren in Hellendoorn krijgen vuurwerkles: "Waarom is een joggingbroek gevaarlijk?"

De lessen zijn voor de groepen zeven en acht in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. "Dat is de groep die begint met het afsteken van vuurwerk of dat heel interessant begint te vinden", zegt jongerenwerker Marijke Grutterink van De Welle.

'Thunder king bijna tegen mijn hoofd'

Vandaag is ze onder meer op basisschool De Reggewinde in Hellendoorn. Daar zitten de leerlingen van groep 7/8 vol verhalen. Allemaal hebben ze hun eigen vuurwerkervaringen. "Een Thunder king is een keer bijna tegen mijn hoofd gekomen", vertelt Joris Temmink. "Mijn broer stak 'm af en toen viel 'ie om en ging toen langs mijn oor."

De vuurwerklessen zijn vooral bedoeld om de leerlingen te leren hoe ze op een veilige manier ermee om kunnen gaan. "Wij zijn hier zeker niet om het te verbieden", zegt Grutterink. "Zodat als ze het doen, het wel veilig gaat. Daarom vertellen we wat er kan gebeuren als je een joggingbroek draagt. De stof daarvan smelt en blijft plakken op je been. Een spijkerbroek is veel veiliger. Ook leggen we ze uit dat ze geen jas met capuchon moeten dragen, omdat daar vuurwerk in terecht kan komen met alle gevolgen van dien."

'Ik ga een spijkerbroek aandoen'

Ruim een uur zitten de leerlingen in Hellendoorn geboeid te luisteren. Of ze het met oud en nieuw anders gaan doen dit jaar? "Ik ga niet meer zo gevaarlijk doen met taarten maken van rotjes", zegt Nicke van Ofwegen. "En ik ga een spijkerbroek aandoen dit jaar", vult Sophie ter Haar aan. Joris laat het wel uit zijn hoofd om vuurwerk in een vuilnisbak te gooien. "Als dat ontploft dan kan je misschien wel tweeduizend euro betalen."

Naast de vuurwerklessen gaan de jongerenwerkers van Stichting De Welle op oudejaarsdag op pad met een vuurwerkbus. Vanuit de bus worden aansteeklonten en vuurwerkbrillen uitgedeeld en krijgen jongeren ook tips voor het veilig afsteken van vuurwerk.