Go Ahead Eagles boekt na drie remises op rij nipte overwinning in Helmond

Go Ahead Eagles wint in Helmond (Foto: Pro Shots)

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles - na drie gelijke spelen op rij - weer een overwinning geboekt. Helmond Sport werd in Noord-Brabant op een 1-2 nederlaag getrakteerd.

Trainer Jack de Gier kon in Helmond niet beschikken over de niet fitte linksbuiten Berden. Met zijn vervanger Edqvist in de basiself, kregen de Deventenaren de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar de inzet van Rabillard werd gekeerd door doelman Van Gassel. Beide ploegen kregen daarna schietkansen, maar het vizier van Corboz stond niet op scherp en ook voormalig Go Ahead-aanvaller Dzepar en Poelmans wisten namens de thuisploeg het doel niet te vinden.

Go Ahead op voorsprong

Halverwege de eerste helft kwamen de gasten met enig fortuin op voorsprong. Rabillard zette goed druk na een te korte terugspeelbal van Helmond Sport en doordat doelman Van Gassel op het lichaam van de Franse spits schoot, vloog de bal uiteindelijk in het doel. Tien minuten voor rust kwam Go Ahead goed weg toen Joppen namens de thuisploeg net naast schoot.

Gelijkmaker Swinnen

In de tweede helft kwam Helmond Sport vroeg op gelijke hoogte. Swinnen kreeg de bal op rechts, twijfelde niet en schoot fraai de 1-1 in de kruising achter doelman Verhulst. Diezelfde Swinnen kon daarna het leed voor Go Ahead nog erger maken, maar zijn vrije trap verdween via de muur naast het Deventer doel.

Navratil poeiert fraai raak

Toch was het Go Ahead Eagles dat zich daarna weer op wist te richten en via Navratil wederom op voorsprong kwam. De Tsjech deed dat op fraaie wijze, want hij trok aan zijn favoriete rechterkant naar binnen en schoot vervolgens snoeihard de 1-2 tegen de touwen.

Kansen om duel te beslissen

De bezoekers kregen daarna legio kansen om het duel definitief naar de hand te zetten, maar invallers Bannink en Pouwels lieten Helmond Sport in leven. Die missers hadden uiteindelijk geen gevolgen, want in blessuretijd kopte Helmond-verdediger De Louw in het zijnet en daardoor bleef het bij 1-2 in Helmond.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-2

0-1 Rabillard (24)

1-1 Swinnen (56)

1-2 Navratil (63)

Arbiter: Cantineau

Geel: Van der Venne, Mutzers

Helmond Sport: Van Gassel; Joppen, Klomp, De Louw, Poelmans; Verheuken, Stans (Mutzers/70), Swinnen, Dzepar; Werkhoven (Koolhof/70), Verkennis.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne (Bannink/64), Lieftink; Navratil, Rabillard (Pouwels/64), Edqvist (Bliek/85).