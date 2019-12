Jelle Klaasen wint openingsronde WK darts, later vanavond tweede ronde tegen Van Gerwen

Jelle Klaasen is op het WK darts doorgedrongen tot de tweede ronde. De darter uit Goor wist in Ally Pally in Londen de Noord-Ier Kevin Burness in de eerste ronde te verslaan met 3-1 in sets.

Voormalig BDO-wereldkampioen Klaasen begon stroef aan zijn duel tegen Burness, want hij kwam na een matige openingsset met 1-0 achter. Daarna ging de motor van 'The Cobra' draaien en dat leidde uiteindelijk tot setwinst, 1-1. Ook in het vervolg van de wedstrijd had Klaasen de overhand en dat resulteerde in een 2-1 voorsprong, waarna hij in de vierde set de klus vakkundig wist te klaren. Klaasen overleeft daardoor voor het eerst in drie jaar tijd de eerste ronde van het WK.

Van Gerwen wacht vanavond in tweede ronde

Klaasen moet vanavond direct weer het podium bedwingen, want dan wacht wereldkampioen Michael van Gerwen in de tweede ronde.