Puck (8) stuurt brief aan Rutte: "Mag het onderwijs meer geld zodat we juffen kunnen kopen?"

"Ik vind het heel leuk", reageert Puck op de reactie van de minister-president. "Niet iedereen krijgt namelijk een brief van hem."

Handtekeningenactie

Tijdens de lerarenstaking op woensdag 6 november was Puck gewoon op school. Ze zit op de openbare basisschool De Saller in Losser en daar hoorde ze van meester Peter over de lerarenstaking. "Ik heb toen bedacht dat ik handtekeningen wilde verzamelen voor meer geld voor het onderwijs", vertelt Puck, "zodat we ook nieuwe juffen kunnen kopen als onze juf ziek is. En dat we meer reclame kunnen maken voor nieuwe leraren."

Het meisje uit groep 5 besloot daarom een handtekeningenactie te houden, die door maar liefst 120 mensen werden getekend. Die stuurde ze mee met haar brief aan Rutte.

8-jarige Puck schreef naar Mark Rutte over het lerarentekort en kreeg een brief terug (Foto: Eigen foto)

8-jarige Puck schreef deze brief naar Mark Rutte over het lerarentekort (Foto: Eigen foto)

Afgelopen week kreeg Puck een reactie terug van Mark Rutte en ze vindt het een goede brief. "Ik vind dat hij goed heeft uitgelegd hoe het zit. Soms snap ik namelijk niet waarom het zo gaat, maar nu begrijp ik het wel."

Rutte laat aan Puck weten dat er al veel maatregelen zijn genomen om het lerarentekort op te vangen. "Leraren zijn er de afgelopen twee jaar gemiddeld 9,5 procent op vooruit gegaan", staat in de brief. "Ook is er geld om ervoor te zorgen dat mensen gaan overstappen naar het onderwijs."

Trots

Maar de premier houdt ook een slag om de arm. "Ik begrijp goed dat de leraren nog meer hadden gewild. Maar helaas kan niet alles tegelijk. Ook voor de zorg en de veiligheid is extra geld nodig."

Puck is in ieder geval trots op de brief van de minister-president. Het is immers een officiële reactie, want zijn handtekening staat eronder. En ze heeft vertrouwen in de toekomst. "Ik denk wel dat het goed komt met de juffen en meesters", zegt ze.