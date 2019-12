Veldmate opgelucht na minieme zege: "Punten zoals vandaag zijn goud waard"

Na drie gelijke spelen op rij pakte Go Ahead Eagles vrijdagavond drie punten op bezoek bij Helmond Sport (1-2). Voor verdediger Jeroen Veldmate was de zege in Noord-Brabant een flinke opluchting.

Go Ahead Eagles heeft volgens de aanvoerder de laatste wedstrijden moeite om de overwinning over de streep te trekken. "Ik denk dat er wel een bepaalde angst zit bij ons in de koppies, 'dat er toch niet weer een bal in zal vallen' bij de tegenstander. Gelukkig zat het vandaag aan onze kant daarin mee."

Bovenste ploegen gaan ook punten verspelen

Veldmate hoopt dat deze zege houvast biedt voor de komende weken. "Uiteindelijk moet je het helemaal zelf doen en als je punten haalt zoals vandaag, is dat gewoon goud waard. Ploegen boven ons gaan ook echt niet elke wedstrijd winnen. Daar is deze competitie niet geschikt voor. Ik vind dat je elke wedstrijd naar jezelf moet kijken en daarin ben ik heel blij dat we vandaag de punten hebben behaald. Dan weet je dat ploegen om je heen punten gaan laten liggen en dat is vandaag weer het geval", aldus de aanvoerder.