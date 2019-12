Klaasen strijdend ten onder tegen wereldkampioen Van Gerwen

Jelle Klaasen heeft op de WK darts niet voor een stunt kunnen zorgen. Wereldkampioen Michael van Gerwen was in Ally Pally in de tweede ronde van de mondiale strijd met 3-1 te sterk voor de darter uit Goor.

Eerder op de avond had Klaasen zich geplaatst voor de tweede ronde van het belangrijkste toernooi van het jaar door de Noord-Ier Kevin Burness in de eerste ronde te verslaan.

Kranig verweer Klaasen

Tegen de nummer één van de wereld begon Klaasen voortvarend en nam brutaal de leiding door de eerste set in de wacht te slepen. Daarna kwam Van Gerwen beter in de wedstrijd en wist via een fraaie 170-finish te stand weer in evenwicht te brengen: 1-1.

Gemiste kansen

Klaasen kon scorend goed meekomen met de regerend wereldkampioen, maar wist zichzelf niet te belonen omdat hij in de derde set door een aantal gemiste pijlen de kans op een dubbel verloren zag gaan. Daar maakte Van Gerwen gretig gebruik van en kwam zo met 2-1 in sets op voorsprong. In de vierde set wist Klaasen het tijd niet meer te keren en daardoor is de tweede ronde het eindstation voor 'The Cobra'.