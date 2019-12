Deel productie ijsfabriek Ben & Jerry's in Hellendoorn naar Engeland

Een deel van het ijs dat in ijsfabriek Ben & Jerry's in Hellendoorn wordt gemaakt, wordt overgeheveld naar een ijsfabriek in Engeland. Dat meldt de Tubantia vanochtend. Of dit gevolgen heeft voor de 135 werknemers is niet bekend.

Unilever wil ook de productiekosten van de ijsfabriek in Hellendoorn verlagen door flexibele werktijden in te voeren. Door de stevige concurrentie van ijsfabrieken in landen waar de (loon)kosten een stuk lager liggen, neemt Unilever deze maatregel.

Deel productie Engeland

Een deel van de productie in de fabriek in Hellendoorn wordt overgeheveld naar een gekochte en omgebouwde ijsfabriek in Engeland, omdat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke afzetmarkt is voor het populaire ijs. Daarmee sorteert de multinationale onderneming voor op eventueel negatieve gevolgen van een Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven, schrijft de krant.

Hoe groot het deel is dat wordt overgeheveld naar Engeland en of dit gevolgen heeft voor de werknemers in Hellendoorn is niet bekend.