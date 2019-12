Wout Brama wil nog zolang mogelijk voetballen bij FC Twente: "Wie bepaalt nu dat ik moet stoppen?"

Wout Brama is na dit seizoen ook nog te bewonderen in het shirt van FC Twente. Althans de 33-jarige aanvoerder van de club uit Enschede is zelf voornemens om nog zolang mogelijk door te gaan met voetballen. "Het is het prachtigste om te doen en ik voel me nu weer 100 procent fit. Ik word er altijd een beetje kribbig van als mensen bepalen dat ik moet stoppen. Wie gaat daar nu over? Ik ga nog wel even door", zei hij vanochtend in het radioprogramma Groot Onderhoud bij RTV Oost.

Verder ging hij in het gesprek in op het turbulente jaar 2019. Zo werd de speler met de meeste Europese wedstrijden voor FC Twente dit jaar voor de tweede keer kampioen met de club uit Enschede. "De landstitel van 2010 is echter niet te vergelijken met dit kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Maar voor de club was deze van het afgelopen jaar veel belangrijker", schetst Brama over de onmetelijke druk op de club. "Het voortbestaan hing er vanaf."



Fulham, Nürnberg en Frankfurt

Brama keek in het programma ook terug op zijn eerste succesvolle episode bij FC Twente. Hij werd kampioen, won de nationale beker en reikte zelfs tot het Nederlands elftal. Hij kwam in de etalage te staan van buitenlandse clubs. "Fulham, getraind door Martin Jol, wilde mij hebben met Bryan Ruiz. En Eintracht Frankfurt was ook zeer geïnteresseerd, maar zij wilde de vraagprijs niet betalen. Twente vroeg drie miljoen euro", zegt hij met een glimlach. "Naast Frankfurt kon ik in de Bundesliga ook naar Nürnberg, waar Gertjan Verbeek toen trainer was. Maar hij werd toen ontslagen. Toen ging het niet meer door. Jammer, dat had me wel wat geleken."

Toekomst

Inmiddels voetbalt hij na avonturen in Zwolle, Utrecht en Australië weer in Enschede. Daar ligt mogelijk ook zijn toekomst na zijn voetballoopbaan. "Niet als trainer, nee. Niet zoals ik er nu over denk. Er zitten hele mooie aspecten aan dit vak, maar ook een aantal mindere. Misschien ook wel in een andere rol. Maar voorlopig blijf ik nog wel even voetballen", besluit hij.

Luisteren?

