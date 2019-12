Akkoord over nieuwe ziekenhuis-cao, loonsverhoging van acht procent in twee jaar

De vakbonden en ziekenhuizen hebben na maanden van onderhandelen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Ziekenhuismedewerkers krijgen een loonsverhoging van acht procent in twee jaar tijd. "Actievoeren in de ziekenhuizen loont", concludeert FNV.

De vakbonden hebben meerdere acties gevoerd voor een betere cao. Zo legden medewerkers van Isala in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis en het MST in Enschede eind november nog hun werk neer voor loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden.

Loonsverhoging

Maar er is dus nu een overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Per één januari aanstaande krijgt het ziekenhuispersoneel vijf procent meer loon erbij, gevolgd door nog eens drie procent extra op één januari 2021. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro.

Daarnaast gaan de salarissen van leerlingen en stagiairs omhoog om de zorgsector aantrekkelijker te maken. Ook de vergoeding voor onregelmatigheid wordt hoger, omdat een groot gedeelte van het zorgpersoneel onregelmatig werkt.

Langer slapen

Ook zijn er afspraken gemaakt om de flexibiliteit van de medewerker omlaag te brengen. "De concrete afspraak is bijvoorbeeld gemaakt dat als mensen extra diensten moeten draaien, daar een behoorlijke vergoeding tegenover staat. En mensen die na een bereikbaarheidsdienst zijn gebeld, mogen ook langer doorslapen dan in het verleden", zei FNV-onderhandelaar Elise Merlijn vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Actievoeren loont

FNV is blij met het 'zwaar bevochten akkoord'. "De druk van de ziekenhuismedewerkers heeft absoluut geholpen. We hebben dit met elkaar bereikt", concludeert Merlijn.

Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de bonden.