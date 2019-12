Hoofdklasse: Staphorst met klinkende zege winterstop in, Genemuiden verliest in Emmeloord

Vandaag stond de laatste wedstrijd van het kalenderjaar op het programma in de zaterdaghoofdklasse B. Staphorst gaat als beste Overijsselse ploeg de winterstop in.

De ploeg van trainer Paul Weerman boekte zaterdag in eigen huis een klinkende zege op directe concurrent ACV. Op sportpark Het Noorderslag werd het 4-0. Zonder de afwezige Brakke en Reuvers kwam de thuisploeg na een half uur op voorsprong dankzij Kin. Na rust maakte Haanstra er hoogstpersoonlijk 3-0 van dankzij twee doelpunten. Benjamins zorgde voor het slotakkoord. Door de nederlaag van Swift stijgt Staphorst naar de tweede plek in de hoofdklasse.

SC Genemuiden terecht onderuit

SC Genemuiden gaat met een minder goed gevoel de winterstop in, want de formatie ging onderuit bij laagvlieger Flevo Boys en daar was niets op af te dingen. Post zette Flevo Boys op voorsprong, maar dankzij Velda trok Genemuiden de stand snel gelijk. De thuisploeg herstelde de marge daarna weer via Rorije (2-1) en Strengholt bezorgde de gastheren een 3-1 voorsprong. Daar bleef het bij in Emmeloord en tot overmaat van ramp moest invaller Eenkhoorn vlak voor tijd met rood vertrekken bij Genemuiden.

DETO gelijk tegen Berkum

De Overijsselse derby tussen DETO en Berkum kende geen winnaar. In Vriezenveen hielden beide ploegen elkaar op een gelijkspel: 1-1. Na een klein kwartier kwam de ploeg van Hennie in 't Hof op voorsprong door een benutte strafschop van Soumaoro. Dat was uiteindelijk niet voldoende voor de drie punten want na een uur zorgde Bacuna namens Berkum voor de 1-1 eindstand.