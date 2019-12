Een ijzige wandeling van Sfinxen naar tanks: het IJsbeelden Festival Zwolle is geopend

"We willen elk jaar een thema die herkenbaar is voor mensen en die hen aanspreekt", legt directeur Eric Broekaart uit. "En met dit thema is dat zo."

Nachtwacht

De bezoekers wandelen van de Sfinxen uit de Egyptische tijd, naar een complete reconstructie van de Nachtwacht, tot voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Kunstenaars uit de hele wereld hebben wekenlang aan de sculpturen van soms wel zes meter hoog gewerkt.

ijsbeeldenfestival Zwolle (Foto: RTV Oost)

Chocomel met rum

En dat is een indrukwekkend gezicht, vinden bezoekers. "Ja het is echt heel prachtig, maar het is ook wel lekker om weer buiten te zijn de warmte in. Want mijn vingers zijn verkleumd. Nu zijn we toe aan een kopje chocolademelk met rum."

De beelden zijn te bezichtigen tot 1 maart 2020.