PEC Zwolle houdt het lang onnodig spannend bij VVV-Venlo, maar pakt wel drie belangrijke punten

PEC Zwolle heeft het belangrijke duel bij VVV-Venlo gewonnen. Daardoor verlaat de ploeg van trainer John Stegeman de nacompetitieplek in de eredivisie. De Zwollenaren speelden een sterke eerste helft, maar maakten in de tweede helft de kansen niet af. Daardoor werd het nog spannend, maar won het wel met 2-1.

Bij de eerste de beste kans voor Zwolle was het raak, en hoe. Kenneth Paal schoot van net buiten het strafschopgebied met zijn mindere rechter de bal strak in de kruising. Het was voor de linksback zijn eerste treffer in de eredivisie. Een paar minuten later verlengde Mike van Duinen bij de eerste paal een hoekschop, maar niemand liep de bal binnen. Kort daarna kopte de in de basis teruggekeerde Van Duinen naast. Na ruim twintig minuten kreeg hij opnieuw een mogelijkheid, maar schoot via een VVV-verdediger naast.

Clement verdubbelt marge

Na een kwart wedstrijd was het wel opnieuw raak. Thomas Lam vond Pelle Clement met een lange bal en na een goed aanname verdubbelde de middenvelder de score: 0-2. Lam was even later zelf al dicht bij de derde, hij kopte over uit een vrije trap. Tien minuten voor rust werd VVV, dat een zeer zwakke eerste helft speelde, voor het eerst gevaarlijk. Zetterer bracht redding op een inzet van Johnatan Opoku. Vito van Crooij zag aan de andere kant Thorsten Kirschbaum zijn schot keren. In blessuretijd schoot hij op de lat en dus was de ruststand 0-2.

Kansen na rust

VVV kwam iets beter uit de kleedkamer, maar echt gevaarlijk werd het niet. Zwolle werd dat wel, maar Gustavo Hamer en Dean Huiberts vonden doelman Kirschbaum op hun pad. Tussen die twee schoten in bracht Michael Zetterer twee keer redding namens Zwolle. Thy was nog het meest dicht bij een doelpunt, maar raakte de lat. Huiberts schoot even later voorlangs.

Spanning terug

Ondanks dat de meeste kansen voor Zwolle waren, werd het door een treffer van VVV weer spannend. De pas 17-jarige invaller Aaron Bastiaans tikte achter zijn standbeen langs de 1-2 binnen. Invaller Dennis Johnsen kon het duel namens PEC alsnog beslissen, maar miste twee kansen. Invaller Stan van Dijck was dicht bij de gelijkmaker, maar vond Zetterer op zijn pad. VVV vond de gelijkmaker niet meer en dus nam Zwolle drie belangrijke punten mee naar onze provincie.

VVV-Venlo - PEC Zwolle 1-2

0-1 Paal (11)

0-2 Clement (24)

1-2 Bastiaans (77)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Paal, Hamer

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Röseler, Kum, Janssen (Van Dijck/83); Opoku, Linthorst, Van Ooijen; Wright (Yeboah/46), Soriano (Bastiaans/74), Sinclair.

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Paal; Dekker (Kersten/81), Clement, Huiberts; Van Crooij (Van Wermeskerken/88), Thy, Van Duinen (Johnsen/68).