FC Twente verliest op eigen veld van Vitesse en komt voor vierde duel op rij niet tot winst

FC Twente heeft het thuisduel met Vitesse vanavond verloren. In De Grolsch Veste werd het 3-0 voor de ploeg die sinds 19 oktober niet meer gewonnen had. Twente kwam voor de vierde keer op rij niet tot winst.

Aitor Cantalapiedra was in de beginfase twee keer gevaarlijk namens de thuisploeg, maar beide keren vond hij doelman Remko Pasveer op zijn pad. Na een klein kwartier schoot Keito Nakamura naast. Daarna was het een tijdje rustig op het gebied van kansen in De Grolsch Veste. Na ruim een half uur ging Nakamura alleen op doel, maar opnieuw hield Pasveer zijn doel leeg. Aan de andere kant pakte Drommel een schot van Keisuke Honda.

Twee wissels voor rust

Vijf minuten voor rust besloot trainer Garcia Nakamura naar de kant te halen en Rafik Zekhnini te brengen. Drie minuten later moest Xandro Schenk echter geblesseerd naar de kant. Peet Bijen was zijn vervanger en dus had Twente al twee van de drie wissels gebruikt. Even later was het rust: 0-0.

Linssen en Dicko scoren

Vijf minuten na rust was het raak voor Vitesse. De in Enschede geboren Pasveer vond Bryan Linssen met een lange bal. Die won het duel van Bijen en schoot de 0-1 achter Joël Drommel. De doelman was even later belangrijk met een redding op een schot van Dicko. Na een uur was het wel 0-2. Nouha Dicko verdubbelde de score voor de Arnhemmers na knullig balverlies van Bijen.

Kansen op aansluiting

Aitor had Twente al snel weer in de wedstrijd kunnen brengen, maar zijn inzet ging via een verdediger naast. Uit de gegeven hoekschop kon Oriol Busquets inschieten, maar deed dat op Pasveer.

Tweede voor Linssen

Twintig minuten voor het einde was het beslist. Tim Matavz vond Linssen en die schoot van dichtbij de 0-3 binnen. Twente wist dat het een verloren wedstrijd speelde. Zekhnini probeerde het nog wel, maar schoot in de handen van Pasveer. Drommel bracht nog fraai redding op een vrije trap van Keisuke Honda en even later was het voorbij.

FC Twente - Vitesse 0-3

0-1 Linssen (51)

0-2 Dicko (61)

0-3 Linssen (72)

Arbiter: Lindhout

Geel: Nakamura, Clark, Honda

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Busquets, Schenk (Bijen/42), Verdonk; Selahi, Brama, Espinosa; Aitor, Vuckic (Berggreen/75), Nakamura (Zekhnini/39).

Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Foor, Honda, Vroegh (Oukili/76); Dicko (Tannane/68), Matavz (Buitink/80), Linssen.