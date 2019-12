HHC-trainer Karsten niet verrast na koppositie in winterstop: "Geen punt gestolen, dus waar we staan is terecht"

Voor trainer Gert Jan Karsten is de koppositie geen verrassing: "We hebben dat echt afgedwongen, we hebben een goed seizoen. We spelen een half jaar echt goed voetbal. Vandaag hebben we de basis voor de overwinning in de eerste twintig minuten na rust gelegd. Dat was echt weer bij vlagen een lust voor het oog. We hebben ook echt geen punt gestolen, dus waar we staan is ook terecht", zei hij vanavond in De Oosttribune op Radio Oost.

Team

Hij weet waar de kracht van HHC dit seizoen zit: "Het team. Het is heel stabiel. Ik heb het idee dat de jongens ook wel doorhebben dat ze met een uniek seizoen bezig zijn. Dat hoop je zo lang mogelijk in stand te houden. Het wordt na de winterstop wel een heel zwaar verhaal. Maar op dit moment is natuurlijk alles geweldig."

Ontlading

"Je werkt er keihard voor. Dat geldt voor de groep, voor het bestuur, voor de sponsors, maar dat geldt ook voor de trainer en z'n staf. We gaan straks met de staf even gezellig afsluiten. Het is ook wel een soort ontlading, want je zit in een soort van bubbel van drie keer trainen, zaterdag voetballen, drie keer trainen, zaterdag voetballen. Nu kom je echt even tot rust en dan kijk je op teletekst en dan hoor je de kantine joelen dat we bovenaan staan. Tevredenheid is nooit goed, maar je moet héél soms wel even genieten van het moment."

Vier jaar keihard werken

"Ik ben ooit begonnen, toen stonden we onderaan met vier punten uit tien wedstrijden en we staan nu voor het eerst onder mijn leiding bovenaan. Dat is een traject van vier jaar keihard werken. Dat is hartstikke mooi om mee te maken. Als ik heel kritisch ben hadden we er vandaag na de rust veel meer moeten maken, maar mij is opgedragen om ook een keer positief te doen", zegt hij met een knipoog.

Onwerkelijk

Overigens is het eerste affiche na de winterstop op 11 januari direct een fraaie. Dan gaat de ploeg uit Hardenberg op bezoek bij IJsselmeervogels. "Dat zijn sowieso al potjes om naar uit te kijken, want IJsselmeervogels is historisch gezien de grootste club van Nederland. En dat zijn ze ook nog na vandaag. Dat wij daar als koploper naartoe gaan is gewoon genieten. Ik hoop ook dat de jongens dat zo beleven. Ze moeten dat niet als een last gaan ervaren. We hebben dit seizoen goed voetbal laten zien, we hebben prachtige goals gemaakt. We hebben doelpunten gemaakt en weinig tegen gekregen. Het is heel stabiel. Het is nog een beetje onwerkelijk zelfs. Heel soms droom ik wel eens van de laatste wedstrijd thuis tegen IJsselmeervogels. HHC moet dit jaar alles in het werk stellen om echt voor de prijs te gaan. Wij mogen niet tevreden zijn met een plek bij de eerste negen."

Ambitie is kampioen worden

"De ambitie is om kampioen te worden, de doelstelling is eerste zes. Dat doen we heel aardig volgens mij, op dit moment. Maar mijn persoonlijke ambitie en die van de groep, is om mee te doen om het kampioenschap", sluit Karsten met fraaie woorden af.