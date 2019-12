Zaaloverzicht: Winst volleybalploegen, Borhave verliest bij hekkensluiter

Makkelijke avond heren Ravijn

De waterpolomannen van Het Ravijn sloten de eerste seizoenshelft vanavond af met een simpele zege op hekkensluiter ZPB. In Nijverdal werd het 13-6. Grote man was Bas ter Brake met vijf treffers. Lars Gottemaker maakte er vier. Het Ravijn gaat de winterstop in met 21 punten uit 12 duels.

Swol wacht nog op zege, Ravijn wint spannend duel

Bij de vrouwen ging Swol 1894 uit Zwolle ruim onderuit. De promovendus verloor in eigen bad met 20-8 van UZSC. De ploeg gaat daardoor de winterstop in zonder zege. Het speelde één keer gelijk. Het Ravijn won een spannend duel bij GZC Donk. Het werd 0-3, Donk kwam terug tot 3-3, de Nijverdallers kwamen weer met 3-6 voor en Donk kwam opnieuw terug: 5-6. Maar daar bleef het bij en dus waren de punten voor Het Ravijn. De ploeg is derde in de stand.

Borhave verliest van hekkensluiter, ook nederlaag DSVD

De handbalsters van Borhave lieten zich verrassen door hekkensluiter Voorwaarts. In Twello werd het 26-21 en daardoor is DSVD nu de nieuwe nummer laatst. Die ploeg was niet opgewassen tegen Volendam. In het vissersdorp werd het 34-21 voor de thuisploeg. De ploeg uit Deurningen pakte in de eerste seizoenshelft slechts drie punten in dertien duels.

Zege voor Apollo 8 en Regio Zwolle

De twee Overijsselse volleybalclubs die vanavond in actie kwamen in de eredivisie bij de vrouwen boekten allebei een zege. Apollo 8 won met 3-1 (27-25, 25-22, 23-25 en 25-14) bij VC Sneek en Regio Zwolle was in Apeldoorn met 3-2 (25-17, 25-17, 17-25, 22-25, 15-10) te sterk voor Alterno. De Bornse ploeg is derde in de stand, Regio Zwolle zesde. Morgen is de Overijsselse derby tussen Eurosped en Set-Up.

Jolly Jumpers langs Loon Lions

De basketbalsters van Jolly Jumpers boekten in eigen huis een zege op Loon Lions, dat twee plekken hoger staat in de stand. In Tubbergen werd het 61-54 en daardoor komt Jolly Jumpers op 16 punten uit 14 duels is daarmee vijfde.