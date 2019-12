Voorzitter De Wonne Enschede vindt het na 33 jaar mooi geweest en stopt

Dick Smeijers stopt per 1 januari als voorzitter van woongemeenschap De Wonne in Enschede. De rol van voorzitter heeft hij 25 jaar lang vertolkt, maar met ingang van het nieuwe kalenderjaar draagt hij het stokje over aan kernlidgroep Carla Berbée.

De Wonne is een christelijke leefgemeenschap en is gevestigd in een oud klooster in het centrum van Enschede. Het is veertig jaar geleden opgericht om mensen die in een knelsituatie leven, tijdelijk een veilig onderkomen te bieden en ze te begeleiden naar zelfstandigheid.

Besparing gemeenschapsgeld

'In de afgelopen veertig jaar heeft De Wonne naar schatting aan achthonderd personen een passende plek in de maatschappij terug kunnen geven. Als scheidend voorzitter neem ik de vrijheid om deze feiten, die wij zelden of nooit afficheren, nu eens te noemen', schrijft Smeijers in zijn afscheidsbericht. In totaal was hij 33 jaar bij de woongemeenschap betrokken.

Bij een gemiddelde bezetting van twintig gasten, die anders in een andere opvang zouden moeten verblijven, stelt De Wonne zo'n zes ton gemeenschapsgeld te besparen. Jaarlijks zijn er ongeveer duizend overnachtingen bij De Wonne.

Toekomst

'Ik spreek hierbij ook de wens uit dat woongemeenschap de Wonne Enschede ook in de komende veertig jaar zijn functie zal mogen uitoefenen, en mag blijven rekenen op de steun van zovelen', vervolgt hij.

Smeijers geeft aan voorlopig nog wel als vraagbaak beschikbaar te zijn voor de leefgemeenschap. Begin januari zal De Wonne afscheid nemen van de vertrekkende voorzitter.