Fraai verlichte vrachtwagens rijden tijdens donkere dagen voor kerst door Overijssel

Vrachtwagenchauffeurs hebben ook dit jaar weer hun trucks met lichtslangen volgehangen. Met aggregaten werden de lampjes van stroom voorzien.

West-Overijssel

In West-Overijssel reden 45 chauffeurs mee in de optocht. De tocht begon vanavond in Staphort. Via Genemuiden en Nieuwleusen eindigde de route in Staphorst, waar de rit ook begon.

Trucks by Night in West-Overijssel (Foto: HW Fotografie)

Trucks by Night in West-Overijssel (Foto: HW Fotografie)

Twenterand

Ook in Twenterand deden de vrachtwagenchauffeurs vanavond hun best. De veertig voertuigen begonnen in Geerdijk om vervolgens via Den Ham, Vroomshoop en Vriezenveen uiteindelijk weer in Vroomshoop te eindigen.

Trucks by Night in Twenterand (Foto: News United / Kevin Sand)

Trucks by Night in Twenterand (Foto: News United / Kevin Sand)

Trucks by Night in Twenterand (Foto: News United / Kevin Sand)