Stegeman blij dat Zwolle nu wel wint ondanks gemiste kansen: "Zou fijn zijn om eerder die 3-0 te maken"

Trainer John Stegeman had dan ook graag een vroegere beslissing gezien: "We hebben volgens mij vandaag weer een hele zwik kansen bij elkaar gevoetbald en het zou gewoon fijn zijn om eerder die 3-0 te maken in plaats van dat die 2-1 valt. Want dan wordt het in een keer weer een wedstrijd waarin zij erin gaan geloven. Wat in mijn optiek totaal niet nodig was. Dan wordt het nog een wedstrijd. Daarna kregen we ook nog een vracht aan kansen. Die moet je scoren. We missen niet expres, een bal op de lat. Maar we mogen wel kritisch zijn op de zuiverheid in het afwerken, want dat bepaalt uiteindelijk of we wedstrijden gaan winnen."

Doelpunten geweldig

De trainer genoot wel van de ballen die er wel in gingen: "De doelpunten die we maakten waren geweldig. Kenneth Paal maakt een mooie goal, de loopactie van Pelle Clement, de bal van Thomas Lam en de aanname en de goal. Ja, was gewoon prima."

Momentopname

"Dit is een momentopname. Deze wedstrijd moesten we winnen, zo simpel is het. Maar deze wedstrijd winnen heeft geen waarde als je de volgende vijf weer verliest. Het moet ons een goed gevoel geven en nu op naar Fortuna", sluit de oefenmeester af.