Invaller Peet Bijen baalt van optreden: "Niet de manier om je te laten zien"

Een succes werd het niet, want hij zag er bij de eerste twee treffers (van de 3-0 nederlaag) niet goed uit. "Uiteraard gewoon verschrikkelijk. Je wil gewoon weer laten zien dat je in die basis hoort en dan is dit niet de manier om dat te laten zien", begint de verdediger.

Niet handig

Bij de treffer van Linssen was het wellicht nog wat ongelukkig, maar bij de tweede leed Bijen dom balverlies op het middenveld. "Je kan echt wel een keertje voetballen van achteruit en dat is ook wel een beetje ons spel. Maar op deze manier is dat natuurlijk niet handig als je die bal zo ver voor je uitspeelt."

Ongelukkig

"Je wil jezelf gewoon weer laten zien. Daar train je weer voor. Misschien was ik wel te gretig. Je wil gewoon graag in de basis staan. Maar daar ben je als je speelt echt niet mee bezig. Dan wil je gewoon je best doen en vandaag ging dat twee keer wat ongelukkig", aldus de verdediger.

Aanknopingspunten

Twente wist voor de vierde keer op rij niet te winnen, maar Bijen sluit af met een positieve noot: "Er zijn genoeg aanknopingspunten om de weg omhoog weer in te slaan. Zoals we eerder dit seizoen hebben laten zien. We hebben nog twee wedstrijden voor de winterstop, dus laten we die goed afsluiten."