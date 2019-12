Bewoners zorgcomplex hangen spandoek op bij station Stadshagen: 'Fijn die trein! Nu de bus!'

De ingebruikname van het station hebben de bewoners aangegrepen om nogmaals duidelijk te maken dat ze weer een bushalte bij het zorgcomplex willen. Afgelopen februari verdween die halte en de dichtstbijzijnde volgende halte ligt op zo'n driehonderd meter afstand van het zorgcomplex.

"We zijn geïsoleerd geraakt," aldus Corrie Kranenburg, 80 jaar oud en woordvoerster van de groep protesterende ouderen. "We willen gewoon naar het winkelcentrum kunnen, of de binnenstad, of naar familie. Zeker nu met de feestdagen."

Verhuizing

De lokale SP zegt een bewoonster te kennen die vanwege het verdwijnen van de bushalte verhuist naar het Zonnehuis. "Ik had het erg naar m’n zin in 't Hoge Huis," zegt de vrouw die niet bij naam genoemd wil worden.

"Er valt genoeg te ondernemen in de wijk en de stad is vlakbij. Ik ging er elke dag wel even uit met de bus. Toen de bushalte verdween raakte ik opgesloten en werd ik depressief. Ik verhuis met pijn in m’n hart, maar ik houd het hier niet langer vol", aldus de bewoonster.

'Gedeputeerde moet helpen'

Als sinds juni vragen de bewoners aan gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor openbaar vervoer in Overijssel, om terugkeer van hun bushalte. Kranenburg: "Ouderen moeten steeds meer zelfstandig doen, maar zonder bus lukt dat niet. Bert Boerman, help ons!"

Actie-coördinator Robert Bos van de SP: "Als je een groep bejaarden zo boos krijgt dat ze in het holst van de nacht op pad gaan om een spandoek op te hangen, dan heb je ‘t wel heel bont gemaakt. Boerman moet zo snel mogelijk regelen dat deze mensen weer met de bus op pad kunnen."