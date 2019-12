Martine Smeets verslaat Spanje met Nederlandse handbalsters en pakt eerste wereldtitel

Martine Smeets uit Geesteren is met de Nederlandse handbalsters voor het eerst in de historie wereldkampioen geworden. In het Japanse Kumamoto werd Spanje in een bloedstollende finale met 30-29 verslagen.

Spanje begon beter aan de wedstrijd en kwam al snel op een 6-2 voorsprong. Bij 9-9 kwam Nederland weer op gelijke hoogte. Bij 13-12 pakte Oranje voor het eerst een voorsprong. Bij rust was het 16-13 voor Nederland. Smeets kwam niet tot scoren in het eerste bedrijf.

Oranje houdt voorsprong

Na rust ging Nederland door met scoren en na tien minuten stond het met 22-17 voor. Spanje kwam terug tot een verschil van twee: 23-21 en een paar minuten later tot een verschil van één: 25-24. Op gelijke hoogte kwam het echter niet, want Nederland behield steeds een voorsprong van een punt of twee.

Krankzinnig slot

Met nog vijf minuten te gaan was het 28-26. Bij 29-28 was Tess Wester erg belangrijk met een zeer knappe redding, maar kort daarna was het wel gelijk: 29-29. In de laatste minuut maakte Nederland een tijdfout en kon Spanje nog één keer in de aanval. Wester bracht, met enkele seconden te spelen, redding. Spanje maakte in de tegenaanval een overtreding, kreeg rood en Lois Abbingh mocht aanleggen vanaf zeven meter. Ze gooide raak en bracht Nederland daarmee de wereldtitel.

Eerste goud

De gouden plak is de eerste op een groot eindtoernooi. De laatste jaren werd Nederland zowel op het WK als het EK twee keer tweede en twee keer derde. Op de Olympische Spelen van 2016 eindigde de ploeg als vierde. De wereldtitel betekent ook dat Nederland geplaatst is voor de Olympische Spelen van 2022.