FC Utrecht bezorgt Heracles Almelo eerste thuisnederlaag sinds augustus

De weer fitte Van der Water mocht aan de aftrap verschijnen in Almelo en dat ging ten koste van Dos Santos. Beide ploegen wilden het spel maken in de eerste helft en dat leverde een open wedstrijd op. Na een kwartier kregen de bezoekers de eerste kans van de wedstrijd, maar een schot van Bahebeck verdween - buiten bereik van Blaswich - op de paal. Direct daarna was ook Heracles dichtbij via Mauro, die zijn inzet van afstand een halve meter naast zag gaan.

Kansen over en weer

Ook in het vervolg bleven beide ploegen gevaar stichten. Eerst kreeg Utrecht-aanvoerder Janssen een opgelegde kans om de 0-1 binnen te koppen, maar geheel vrijstaand mikte de voormalig speler van Twente net naast. Aan de overkant kon Dessers zijn voormalig werkgever pijn doen, maar na een individuele actie vond de veel scorende spits doelman Paes op zijn weg. Diezelfde Dessers passeerde Paes tien minuten voor rust wel, alleen zijn inzet kon vlak voor de doellijn nog weggewerkt worden door Hoogma.

Kiomourtzoglou breekt ban

Vijf minuten voor rust was het wel raak voor de Almeloërs. Aan de rechterkant van het veld kwam Mauro Junior in balbezit en de Braziliaan stelde vervolgens middenvelder Kiomourtzoglou in staat om de 1-0 achter Paes te schuiven.

Utrecht kantelt duel na rust

De gastheren konden niet bijster lang van de voorsprong genieten, want na rust kwamen de Domstedelingen vroeg op gelijke hoogte. Ramselaar kreeg de bal in het strafschopgebied, draaide zich vrij en schoot hoog de 1-1 tegen de touwen. Even later wist Heracles de marge bijna weer te herstellen, maar een geplaatste vrije trap van Mauro op de paal stond een tweede voorsprong in de weg. Twintig minuten voor tijd viel de treffer wel aan de andere kant via Kerk, die wegdraaide en laag de 1-2 binnen schoot.

Alles of niets

Heracles ging in het laatste kwartier op zoek naar de gelijkmaker en kreeg een mogelijkheid via Pröpper, die zijn kopbal gesmoord zag worden. Invaller Van der Streek hield de thuisploeg in leven nadat hij in kansrijke positie hoog over schoot. Heracles ging va-banque spelen en kon met een vrije trap van Mauro Junior nog gevaarlijk worden. Doelman Blaswich ging in de slotfase mee naar voren en dat resulteerde uiteindelijk in de 1-3, want de bezoekers kwamen er razendsnel uit en zodoende kon Ramselaar eenvoudig de 1-3 eindstand op het bord zetten.

Heracles Almelo - FC Utrecht 1-3

1-0 Kiomourtzoglou (40)

1-1 Ramselaar (52)

1-2 Kerk (70)

1-3 Ramselaar (90+4)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Van der Maarel, Breukers, Czyborra

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Osman, Merkel (Szöke/80); Van der Water, Dessers, Mauro Junior.

FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, v.d.Maarel; Maher, v.Overeem, Gustafson (Emanuelson/80), Ramselaar; Kerk (Troupée/87), Bahebeck (Van der Streek/69).