Uitslagen zondagvoetbal: Eerste zege GA Deventer, eerste nederlaag NEO, Lemelerveld en 't Centrum

In de laatste reguliere speelronde in het zondagvoetbal gingen vanmiddag drie ploegen voor het eerst onderuit. Go Ahead Deventer pakte de eerste zege. Hieronder een overzicht.

NEO ging voor het eerste dit seizoen onderuit in de 2e klasse J. De promovendus verloor op eigen veld met 3-0 van Columbia. ATC'65 was in de burenruzie de betere van BWO, dat onderaan staat.

Lemelerveld verloor voor het eerst in de 2e klasse K Noord. Dedemsvaart was in Overijsselse derby met 3-1 te sterk.

KOSC gaat in de 4e klasse A ongeslagen aan de leiding. Vanmiddag won het van hekkensluiter De Tubanters.

In de 4e klasse A Noord gaat Steenwijkerwold als ongeslagen koploper de winterstop in. Smilde'94 werd vanmiddag met 4-0 verslagen.

Ulu Spor gaat puntloos de winterstop in in de 4e klasse G. Alle elf duels in de eerste seizoenshelft werden verloren. Vanmiddag was Nieuw Heeten te sterk.

De Lutte won de topper in de 5e klasse A van 't Centrum. Het is daardoor de enige ploeg in de provincie die alle duels wist te winnen in de eerst seizoenshelft. De tegenstander van vanmiddag leed de eerste nederlaag. Onderin hebben Bornerbroek en Phenix nog geen punt.

Go Ahead Deventer boekte de eerste zege in de 5e klasse F. Het versloeg Wesepe en verlaat daardoor de laatste plaats in de stand.

Komende week is er alleen nog een inhaalprogramma. Bekijk hier alle uitslagen, de standen en het programma.