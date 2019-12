Bas Nijhuis baart opzien met uitspraak na topper tussen Feyenoord en PSV

Bas Nijhuis was na afloop van de topper tussen Feyenoord en PSV (3-1) even het middelpunt van de belangstelling. De scheidsrechter uit Enschede diende tijdens het duel PSV-spelers van repliek toen zij bij hem kwamen klagen nadat de leidsman bij een 2-0 stand een strafschop had gegeven aan de Rotterdammers na een handsbal van Nick Viergever.

"Het was een belangrijk een moment, maar ik heb ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, dan praten we weer", vertelde Nijhuis na afloop voor de camera's van FOX Sports. "Het is niet mijn taak om een speler daarop te wijzen, nee, maar als ze bij mij komen vragen, praat ik op een normale manier terug. We kunnen de schuld bij de scheidsrechter leggen, maar als je kijkt naar het spel en hoe dat gespeeld is vandaag, dan zegt dat genoeg. Dan moet je niet bij de scheidsrechter zijn, maar bij de spelers (PSV, red) zelf."

"Waar hebben we het over?"

"Het is altijd mooi als bij een nederlaag het cruciale moment naar een scheidsrechter wordt toegeschoven. Maar waar hebben we het over? 3-0", aldus Nijhuis.