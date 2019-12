Saasveld plaatst hek om speeltuin tegen vandalen

Gemeente Dinkelland meldt dat er vooral overlast is in de nacht van zondag op maandag. Uitgaansgelegenheid Bruins trekt dan veel bezoekers. Om die reden gingen buurtbewoners het gesprek aan met eigenaar Patrick Bruins. Een oplossing werd snel gevonden in de vorm van een afsluitbare afrastering om de speeltuin.

Bruins was bereid om een deel van het hek te betalen.



Controleren op glaswerk

"We hebben meerdere kleinkinderen en genieten ervan om met hen naar de speeltuin te gaan. Tot nu toe moesten we telkens de zandbak controleren op glaswerk en ander afval. Ik hoop dat dit in het vervolg niet meer nodig is”, aldus bewoonster Hennie Oude Hesselink. Ze is blij dat Bruins gelijk bereid was om mee te werken.

Bruins begrijpt het belang van de buurt om de speeltuin een rustige en schone plek te houden. "We hebben er goed aan gedaan dit hekwerk te plaatsen. De feestgangers trekken vanaf Bruins de buurt in en daarom vond ik het wel zo gepast om een deel van de kosten op me te nemen”, aldus Bruins.