Boeren mogen distributiecentra supermarkten niet platleggen, maar wel actievoeren

Het kort geding was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL zegt dat een blokkade van boze boeren een gigantische strop is voor supermarkten. "Het blokkeren van slechts één distributiecentrum gedurende één dag leidt al tot schade voor supermarkten die in de miljoenen euro's loopt", liet het CBL eerder weten.

Op zitting verklaarde de FDF dat zij de distributiecentra niet willen blokkeren. Wel zouden hun acties naar eigen zeggen voor ‘wat hinder’ kunnen zorgen.



Zorginstellingen

De voorzieningenrechter heeft besloten dat de FDF actie mag voeren, maar dat ze de distributiecentra niet plat mag leggen. 'Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Hierbij is enige hinder niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren.'



De voorzieningenrechter verbiedt wel acties die tot gevolg hebben dat distributiecentra platgelegd worden, waardoor distributie feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. 'De gevolgen hiervan zijn ernstig en de schade voor de supermarkten zou zeer groot zijn. Heel veel supermarkten, maar ook derden, denk aan zorginstellingen, worden gedupeerd.'

De voorzieningenrechter neemt ook in haar beslissing mee dat de partijen nog niet concreet met elkaar in overleg zijn geweest. Als de FDF morgen tóch distributiecentra platlegt, moeten ze een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

Actie

Wat de boeren morgen gaan doen, is nog niet duidelijk. Gisteravond werd bekend dat ze van plan waren actie te voeren bij distributiecentra in Deventer, Haaksbergen, Ommen, Raalte en Zwolle. Per distributiecentrum verwachten de actievoerders zo'n 200 tot 1.500 betogers.

In Deventer gaat het om de distributiecentra van de Sligro en Coop. In Raalte is het distributiecentrum van Jumbo het doelwit, in Zwolle de Albert Heijn. In Ommen gaat het om de Aldi, terwijl het distributiecentrum van Plus in Haaksbergen ook op de lijst staat. In totaal gaat het om 45 locaties.

De organisatie van de actie roept de boeren op onder meer niets te blokkeren, geen privéterrein te betreden maar op de openbare weg te blijven en een slaapzak mee te nemen.