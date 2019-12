Tbs met dwangverpleging voor vrouw die brand stichtte in Hengelose instelling Opmaat

Een 28-jarige vrouw is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging omdat ze in mei brand stichtte in een psychiatrisch ziekenhuis in Hengelo. De vrouw krijgt hiermee de straf waar ze tijdens de zitting zelf om vroeg.

De vrouw stak midden in de nacht een kussen in brand op haar kamer in De Opmaat. Gewaarschuwd personeel wist de brand te blussen en zo te voorkomen dat iemand iets overkwam.



De Hengelose vertelde de rechters in Almelo dat ze het leven niet meer zag zitten omdat ze erg in de war was. Hoe ze het kussen precies in brand stak, weet ze niet meer. "Ik weet alleen nog dat er allemaal mensen kwamen die mij tegenhielden."

Eerdere incidenten

Het is de derde keer dat de vrouw brand stichtte in een kliniek. Hiervoor is ze al eens een jaar opgenomen in een gesloten kliniek.



Omdat de Hengelose geen zicht heeft op haar eigen handelen en het steeds mis gaat bij instellingen, concludeerden deskundigen dat ze ontoerekeningsvatbaar is. De kans op herhaling is groot.

Uitspraak na overleg

De advocaat van de vrouw vroeg de rechtbank om meteen uitspraak te doen en haar een tbs met dwangverpleging op te leggen. Na een kort overleg achter de schermen, gingen de rechters op zijn verzoek in. De vrouw wordt zo snel mogelijk op een geschikte tbs-afdeling geplaatst.