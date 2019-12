'Ze hebben Henk al maanden niet gedoucht': nichtje roept op hem te steunen met kerstkaarten

Henk (79) zit bijna de hele dag alleen in zijn kamer, soms in het donker. Het opgebrande zorgpersoneel kan het werk amper bijbenen, waardoor de Almeloër al in geen twee maanden gedoucht is. Dat zegt zijn achternicht Jeanine. Vlak voor kerst wil ze iets moois voor hem doen en roept iedereen op een kerstkaart te sturen, zodat hij zich even niet alleen voelt.

Hij was een ondernemende man, vrolijk en altijd onder de mensen: Henk Nijland uit Almelo. Maar een ongeluk in april veranderde zijn leven voorgoed. Henk, die zich ondanks zijn verstandelijke beperking altijd prima kon redden, werd permanent rolstoelafhankelijk.

Nadat hij uit het revalidatiecentrum was vertrokken, ging hij begin oktober terug naar zijn woongroep van Aveleijn in Almelo. Het zou een tijdelijke plek moeten zijn. Het personeel van de woongroep, veelal jonge meiden, kan de zorgvraag van de geestelijk en lichamelijk gehandicapte Henk niet meer aan.

'Maanden niet gedoucht'

We zijn inmiddels ruim twee maanden verder en Henk zit nog steeds op de woongroep. Dit zijn twee maanden waarin Henk vaak helemaal alleen op zijn kamer zit en niet één keer gedoucht is, zegt Jeanine. "We hebben hem zelfs een keer in het donker aangetroffen", vertelt ze. Het contrast met zijn sociale, ondernemende levensstijl van nog geen jaar eerder kan bijna niet groter.

"Hij kan zelf de badkamer niet in en het personeel kan hem er niet in tillen", legt Jeanine uit. "Deze woongroep heeft begeleiders, maar geen gediplomeerde verzorgers, die Henk eigenlijk nodig heeft."

Uitgeblust personeel

Ze ziet Henk zowel geestelijk als lichamelijk met de dag achteruit gaan. Hij drukt voortdurend op de alarmknop, op zoek naar hulp of gewoon iemand om mee te praten. Het gevolg: uitgebluste begeleiders, die regelmatig uit bed moeten tijdens slaapdiensten.

Even was er hoop. Er zou plek zijn bij een zorglocatie in Tubbergen, waar wel gekwalificeerd personeel is voor de zorgvraag van Henk. "Eerst werd ons toegezegd dat hij daar terechtkon", zegt Jeanine. "Later zeiden ze; hij kan komen na een intakegesprek. Uiteindelijk bleek hij toch niet geschikt voor de groep. Hij heeft teveel zorg nodig."

Overleg op overleg, belofte op belofte. Jeanine wordt er moedeloos van. "Afgelopen week lag hij in het ziekenhuis vanwege problemen met de katheter", zegt ze. "Toen was er even rust voor het personeel en zijn medebewoners. Hoe wrang! Er zijn alleen maar verliezers."

Kaartje sturen

Henk heeft geen naaste familie en nauwelijks meer een sociaal netwerk. "En dat voor iemand die nog zo vol in het leven stond", verzucht Jeanine. Ze roept iedereen op hem een kerstkaart te sturen.

Kerstkaarten voor Henk kun je sturen naar:



RTV Oost t.a.v. Henk Nijland

Hazenweg 25

7556 BM Hengelo

We hebben Aveleijn gevraagd naar een reactie op het verhaal van Jeanine. Een woordvoerder laat weten vanwege de privacy niet op individuele gevallen te kunnen reageren.