Bijleveld: Rabo-topman beloofde voldoende tijd voor deal Oad en investeerders

Bijleveld stond vanochtend voor de rechtbank om te herhalen wat ze eerder al schriftelijk had verklaard, namelijk dat de Rabo-topman had toegezegd dat er voldoende tijd was om het bedrijf met investeerders van een faillissement te kunnen redden.





"Ik kan mij de exacte bewoording niet herinneren, maar de indruk die ik kreeg was dat er voldoende tijd was. Ik was gerustgesteld en kreeg de indruk dat er voldoende tijd was de transactie af te ronden", zei Bijleveld vanochtend.

Hulp CvdK

Bijleveld was door Oad om hulp gevraagd, vandaar dat ze als commissaris van de Koning contact opnam met de Rabobank, die meer zekerheden vanwege de financiële situatie van Oad wilde. In het telefoongesprek zou Van Nieuwenhuizen gezegd hebben dat er voldoende tijd was. "Mijn indruk was ook dat er na een mogelijke deal voldoende tijd zou zijn om die deal uit te werken”, verklaarde Bijleveld.

Van Nieuwenhuizen ziet dat anders. Hij heeft het over 'een paar dagen' tijd om over een mogelijke 'transactie te beslissen'. Bijleveld: "Ik kan mij niets herinneren van 48 uur. Maar voldoende tijd is meer dan een weekend."

Impact verklaring

Oud-eigenaar Julius ter Haar claimt dat de Rabobank de Oad in september 2013 bewust failliet heeft laten gaan. Volgens de familie Ter Haar was een deal met 'Twentse investeerders' zo goed als rond in het weekend voor het faillissement. De Rabobank verleende echter geen tijd om de deal uit te werken, waarop de Oad het faillissement moest aanvragen. De familie Ter Haar zegt dat de Rabobank niet aan de wettelijk verplichte 'zorgplicht' heeft voldaan.



De impact van de verklaring van Bijleveld kan dan ook groot zijn. Als de rechtbank ook vindt dat de Rabobank schuldig is aan het faillissement, kan het zijn dat de Oad-familie Ter Haar tientallen miljoenen euro's schadevergoeding kan eisen. Eerder al heeft de familie Ter Haar een bedrag van 67 miljoen euro genoemd als te claimen schadevergoeding.

Overigens is met de curatoren een overeenkomst dat een deel van dat bedrag in de 'boedel' wordt gestort.



Vervolg

Het verhoor van Bijleveld duurde ongeveer een half uur. Vandaag zijn er nog twee verhoren, donderdag komt onder andere voormalig Oad-eigenaar Julius ter Haar aan het woord.