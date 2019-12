Station Stadshagen is open: "Het scheelt een uur reistijd per dag"

Ze werkt in Kampen en ging voorheen met de bus of met de fiets naar het station in Zwolle om daar de trein te nemen naar Kampen. De vrouw woont in de buurt van Station Stadshagen en ziet het als verademing dat ze deze dagelijkse omrit niet meer hoeft te maken.

Ook scholieren die in Stadshagen wonen en in Zwolle naar het MBO gaan reageren verheugd dat het nieuwe station na twee jaar wachten eindelijk in gebruik is genomen. Vooral bij slecht weer gaan ze liever niet op de fiets naar school en waren ze tot nu toe aangewezen op de stadsbussen. Die zitten vaak overvol. Met de trein is nu wel zo prettig.

Koffie en koekjes

Om de ingebruikname te vieren werd er koffie met koekjes uitgedeeld aan de reizigers. De koffiebeker mochten ze meenemen. Dat was een cadeautje van vervoerder Keolis.

Alle betrokken partijen willen vanaf nu liever vooruitkijken en niet te veel terugblikken op de grote fouten die zijn gemaakt bij de plannen om de trein sneller te laten rijden dan honderd kilometer per uur. Gepland was dat de trein 140 kilometer per uur zou halen. Ondanks dat het spoor op het gehele traject was vernieuwd bleek het niet veilig genoeg voor deze snelheid. De grond is te zacht en daar vooraf onvoldoende op gelet.

De trein rijdt nog steeds maximaal honderd kilometer per uur, maar haalt de tijd van de extra stop bij station Stadshagen in door sneller op te trekken en korter stil te staan bij de eindstations. Dat sneller optrekken kost veel meer stroom. Daarvoor is de elektriciteitsvoorziening aangepast.