In de Dickens-Inn wordt alles aan kant gemaakt na honderden liters 'soup and hot drinks'

Homemade soup and hot drinks. Honderden liters werden er de afgelopen dagen aan de man en de vrouw gebracht bij de Dickens-Inn, achterin de Walstraat, het hart van het Dickens Festijn. "En nu zijn we blij en moe", zegt één van de twee dames die de afgelopen dagen de zaak draaiende hielden.

Positieve energie

De tweede dame corrigeert. "Ik ben eigenlijk verbaasd dat ik helemaal niet moe ben na al die drukte. Dickens geeft zoveel positieve energie. Al die leuke mensen die op bezoek waren. Geweldig."

Het opruimen nemen ze op de koop toe, net als al die andere particulieren uit het Deventer Bergkwartier en directe omgeving die zich de afgelopen dagen in het Dickens feest stortten. Kunstenaar Kristztian Horvath bijvoorbeeld, die de Dickens-herberg in zijn woning aan het Bergschild aan het ontruimen is.

Alles voor de gasten

Ook hij had een geweldig en sfeervol Dickens Festijn met veel klanten voor zijn worstjes, cake en hot wine. "Maar het is ook wel fijn dat alles weer normaal wordt", lacht hij terwijl hij een houten bankje richting een vrachtwagen sleept. "Maar de drukte hoort erbij. Het is belangrijk dat we dit allemaal doen voor onze gasten."

Een andere bewoner van het Bergkwartier passeert met hond (Sammie) en onderstreept het goede gevoel na twee drukke Dickens-dagen. "Vandaag is het even bijkomen. Overal wordt opgeruimd, maar het is fijn en leuk geweest. Een heerlijk gevoel."

Ook voor Sammie, is de vraag? "Nee, Sammie heeft het niet zo op het 19e eeuwse Londen en de drukte die daarbij hoort. Daar werd-ie een beetje onrustig van. Dus vandaag even lief zijn voor Sammie en een extra blokje om."