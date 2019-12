'Workaholic' uit Staphorst wil zich na twee beroertes nog steeds nuttig maken

Negen jaar geleden werd Jan Vos (57) uit Staphorst getroffen door het noodlot. Hij kreeg twee beroertes. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Elke middag rijdt hij door zijn dorp om zwerfafval op te ruimen. Weer of geen weer. "Dit is nu mijn baan."

Het leven van vrijgezel Jan veranderde volkomen. De eigenaar van een autoschadebedrijf kreeg in zijn slaap een beroerte en later in het ziekenhuis nog eentje. Hij moest zijn bedrijf verkopen. Nu kijkt Jan niet naar wat hij niet kan, maar naar wat hij nog wel kan.

Nuttig maken

"Ik was gewend om hard te werken. Thuiszitten is niks voor mij. Ik zag in mijn omgeving veel zwerfvuil liggen. Daarom ben ik een jaar of zeven geleden naar de toenmalige chef van de gemeentewerf gestapt met de vraag of ik afval mocht opruimen. Sindsdien doe ik dat. Ze pasten mijn scootmobiel aan met een beugel voor een afvalzak, ik kreeg een prikstok, een hesje en een extra container bij mij thuis en ik mocht op pad."



Elke middag rond één uur maakt Vos zich klaar voor zijn taak. Oranje jas en handschoenen aan, vuilniszak aankoppelen, prikstok in de houder en rijden maar. "Ik wil mij graag nuttig maken. Ik beschouw dit als mijn baan. Ik ben de hele middag buiten, spreek mensen en houd mijn omgeving schoon."

Fysieke beperking

Dat is allemaal nog een hele klus, want de linkerkant van zijn lichaam functioneert bijna niet meer. "Ik kan mijn arm bewegen, maar ik heb er geen kracht in. Iets pakken gaat daarom niet. Hetzelfde geldt voor mijn been. Bewegen gaat, de rest niet. Ik ben nog goed weggekomen."

Mocht hij iets zien liggen, waar hij niet bij kan, dan vraagt hij een voorbijganger om hulp. Ook helpen buren hem vaak bij het legen van zijn vuilniszakken. Vaak gaat Jan tot een uur of zes door. Mocht de vuilniszak halverwege vol zitten, dan rijdt hij terug naar huis om te lossen en vervolgens terug te rijden naar de plek waar hij was gebleven om verder te gaan.

Vondsten

Hij vindt veel rommel. "Ik vind elke dag van alles. Je kan het zo gek niet verzinnen wat mensen weggooien. Soms zijn er ook leuke dingen bij. Zo vond ik een keer een smartphone en ook een keer een tientje. De telefoon was stuk, maar het tientje ging in mijn zak."