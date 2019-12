IJhorsters kunnen via enquête aangeven welke kant hun kerk op moet

Alle inwoners van IJhorst en De Wijk, gelovig of niet, mogen meedenken over de toekomst van de kerk. Hoe moet het verder met de geloofsbeleving, het fraaie gebouw, de functie daarvan en de manier waarop de kerk in de lokale samenleving moet staan?

Een enquête wordt deze maand huis-aan-huis verspreid in het tweelingdorp. De Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk telt rond de duizend leden. Slechts een deel daarvan zit op de eerste dag van de week in de kerkbanken van het rijksmonument uit 1823.

De kerk moet naar de toekomst kijken. De gemeente in IJhorst en De Wijk is op een vrijzinnige leest geschoeid. Dat is anders dan in het naburige Staphorst, waar veel gelovigen een Bijbelvast geloof belijden.

De kerkelijke gemeente is bijzonder, want IJhorst ligt in de provincie Overijssel en De Wijk in Drenthe. Beide dorpen worden gescheiden door grensrivier de Reest, maar in de praktijk maakt dat weinig uit. Er gebeurt al veel samen.

'Meer in de gemeenschap'

De kerkenraad heeft wel een mening over hoe het verder moet. De raad wil dat de kerk veel meer in de gemeenschap staat. Een gebouw waar lief en leed wordt gedeeld en waar zingeving uiteraard een belangrijke rol speelt. Zo speelt de kerkenraad bijvoorbeeld met het idee om een hoek van het gebouw vrij te maken als rustpunt. Mensen kunnen dan in de kerk een kaars branden voor een geliefde.

Een musical, een toneelstuk, een modeshow, debatavonden en uiteraard kerkdiensten. Een huis van de gemeenschap, dat wil de kerkenraad. Het godshuis moet een dorpskerk worden, niet alleen voor de gelovigen, maar voor iedereen in IJhorst en De Wijk. Om die reden zijn er honderden enquêtes gemaakt die deze maand met het kerkblad mee worden gestuurd. Het blad wordt huis-aan-huis verspreid en de vragenlijst dus ook.

Kerntaken

"Door middel van deze enquête hopen wij een beeld te krijgen wat ons als gemeente inspireert en hoe ieder als individu tegen de kerk aankijkt. Daarmee hopen we als werkgroep een eerste schets te krijgen over de richting die de kerk in de nabije toekomst en op de langere termijn in zou moeten slaan en wat wij als kerntaken zien", zegt voorzitter van de kerkenraad, Leo Tjoonk.

Trouwe kerkgangers kregen de lijst al eerder en zij vulden al van alles in. Een rode lijn is al wel te ontdekken, maar Tjoonk wil er nog niet te veel over zeggen. "Iedereen mag onbevangen aangeven wat hij of zij wil."

Deze maand wordt de enquête verspreid, daarna worden de uitkomsten verwacht.