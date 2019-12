Duurzaam stroom opwekken leuk, maar Overijssels stroomnet kan het niet aan

Tientallen duurzame energieprojecten in Overijssel liggen te wachten tot ze aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Oorzaak is de infrastructuur van het netwerk, of liever gezegd, het gebrek daaraan.

In delen van Overijssel is het stroomnet van oudsher niet ingericht op de als paddenstoelen uit de grond schietende zonneparken of windmolens. En het aanpassen van de netwerkcapaciteit is een proces van jaren.

Niet voorzien

Han Slootweg van Enexis begrijpt de frustraties, maar dit had de netbeheerder niet zien aankomen. "De omslag van biomassa naar zonne-energie kwam snel en onverwachts. Dat hadden we een aantal jaar geleden niet kunnen voorzien. Bovendien kost het uitbreiden van het stroomnet en bijvoorbeeld het bouwen van een groot transformatorstation jaren. Denk aan vergunningen, gesprekken met omwonenden, de onderdelen en het technische personeel."

Uiteraard wordt er gewerkt en gezocht naar snellere oplossingen. Technisch gezien zou je een deel van de beschikbare capaciteit nu al kunnen gebruiken voor het terugleveren van duurzaam opgewekte stroom, maar wettelijk gezien mag dit niet zomaar. En op de lange termijn moeten toch gewoon kabels de grond in en transformatorstations worden gebouwd. Vanuit de regio wordt dan ook flink gelobbyd in Den Haag.

Ondernemers willen, maar kunnen niet

Voor een groot bedrijf als Zehnder in Zwolle is het frustrerend. Zehnder is al sinds 2017 bezig met plannen voor zonnepanelen op het dak. De subsidie is binnen, maar het heeft geen zin om nu te investeren omdat het bedrijf nu niet terug kan leveren aan het net.

Marjan Hendriksen van Zehnder. "Wij kunnen 4000 zonnepanelen kwijt op ons dak, goed voor de stroomvoorziening van ruim 360 huishoudens. Daar zijn wij al jaren mee bezig en nu ineens kan het niet meer, het net is vol. Dat frustreert enorm. We zoeken naar oplossingen, maar het gaat om veel geld. Die subsidie moet dit jaar nog worden gebruikt."

Plannen blijven maken

Gedeputeerde Tijs de Bree pleit er voor dat projecten voor het opwekken van duurzame energie gewoon door gaan. "Juist als wij laten zien dat de regio actief is in de omslag naar groene energie, zal dat ook tot in Den Haag doorklinken. Ondertussen wordt gezocht naar oplossingen zoals het opslaan van duurzaam opgewekte energie. Maar niks doen is geen optie."