De Eethoek kan in 2020 zorgeloos blijven koken voor minima

Renate lijdt aan Ehlers Danlos, een erfelijke bindweefselafwijking. "Als ik aardappels schil, heb ik zo drie vingers uit de kom", vertelt ze. Lang staan en zitten gaat ook niet. Ze vraagt zich af hoelang ze haar werk voor De Kleedhoek nog kan doen. "Maar het is wel het laatste wat ik laat vallen."

Rondkomen met weinig, koken voor velen

Voor mensen als Renate begonnen Monique en Stephan van Baaren vijf jaar geleden met De Eethoek. Het is een van de goede doelen waar Overijssel in Actie aandacht aan besteedt.

Inmiddels zijn er meer dan honderd gasten, verdeeld over drie eet-dagen. Onder de gasten zijn veel gezinnen, maar ook daklozen en ouderen. Er bleek ook behoefte aan goede kleding, dus oprichting van De Kleedhoek volgde. Monique: "We hadden een eigen bedrijf maar door fraude van iemand anders ging ons bedrijf stuk. Ik weet wat het is om met weinig geld rond te komen." Het gezin moest het lange tijd zien te redden met vijftig euro in de week, nu is dat tachtig euro.

Eten voor iedereen (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Genomineerd voor de Stadsprijs van Almelo

Inwoners van Almelo nomineerden Stichting De Eethoek voor de Stadsprijs 2019. De Van Baarens grepen vrijdag naast de geldprijs van drieduizend euro maar van teleurstelling was geen sprake. Monique: "We voelen ons heel erg gewaardeerd, voor mij voelt het toch wel een beetje alsof ik een winnaar ben."

'We kunnen volgend jaar door'

De laatste weken voelde voor Monique aan als een emotionele achtbaan. Van een jubilerend metaalverwerkingsbedrijf ontving ze een cheque van drieduizend euro. De stichting Mensen voor Mensen, waarin regionale ondernemers participeren, schonk een deel van de jaarlijkse opbrengst van de traditionele haringparty: tienduizend euro. Monique: "Ik ben zo blij, het is nu zeker dat we volgend jaar ook nog door kunnen. Dat geeft zoveel rust."

Geld voor De Eethoek (Foto: eigen foto RTV Oost)

Nieuwe schoenen

Monique is dankbaar voor alles wat ze gekregen heeft in de afgelopen periode. Niet alleen voor de grote bedragen maar ook voor mensen die een klein bedrag hebben overgemaakt, of voor langere tijd steun toezegden. "Overijssel in Actie heeft heel veel voor me betekend, we hebben zulke leuke reacties gehad. Iemand op Facebook reageerde dat ze zelf weinig te besteden had maar wel vijf euro per maand kon missen." Ook werden twee partijen nieuwe schoenen gebracht.

Behoefte blijft groot

De oproep voor mannen- en kinderkleding vond goed weerklank in Overijssel. "Er kwam zoveel binnen dat er af en toe voor de vrijwilligers van De Kleedhoek niet tegen aan te werken viel. De zakken ongesorteerde kleding staan nu zelfs een beetje in de weg..."

Wie denkt dat er nu niets meer nodig is, heeft het mis. Door de aandacht weten steeds meer mensen de weg naar zowel de Kleedhoek als de Eethoek te vinden. "En we kunnen niet alles alleen doen. We kunnen niet zonder de inzet van onze vrijwilligers." Helpen kan natuurlijk nog altijd.

Nieuwe locatie en opslagruimte

De Eethoek kreeg in de actieperiode ook slecht nieuws te verwerken: het sportcafé van de IISPA waar wordt gekookt, gaat waarschijnlijk per 1 januari 2020 dicht. Omdat De Eethoek daar ook de beschikking had over een opslagruimte zorgde dat voor dubbele kopzorgen. Maar er kwam hulp, een wijkcentrum in de binnenstad van Almelo bood spontaan zijn keuken en andere ruimtes aan.

Monique op nieuwe locatie (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Vega-kerstpakketten

Voor het eerst in vijf jaar gunt de familie Van Baaren zich een korte vakantie rond de feestdagen. Hoewel, alle spullen moeten nog worden overgebracht naar de nieuwe locatie waar vanaf januari drie keer in de week wordt gekookt en gegeten. Geen kerstmaaltijd dus voor haar gasten? Met ongebruikte loten voor een vegetarische maaltijd, bijeengebracht via haar facebookpagina, kon Monique voor duizend euro shoppen bij de supermarkt op de hoek. Zo werden veertig kerstpakketten gevuld. Ook de dakloze gasten werden niet vergeten. En met Sinterklaas was er een feest voor de kleintjes.

'Plek voor de kerstboom'

Het opslagprobleem werd opgelost door een luisteraar die een jaar lang een garagebox in Hengelo beschikbaar stelt. Monique komt maandag voorrijden met een volgepakte auto. "Deze zakken met kleding stonden allemaal bij ons in de woonkamer. Nu kan ik eindelijk de kerstboom opzetten."

Wat is er nodig? (Foto: eigen foto RTV Oost)