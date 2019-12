Prioriteit bij FC Twente ligt bij de competitie en niet bij de beker

Gonzalo Garcia geeft spelers rust in de beker tegen Go Ahead (Foto: Orange Pictures)

"We moeten realistisch zijn. Het belangrijkste doel is handhaving in de Eredivisie. Natuurlijk is de beker iets speciaals, zeker als je ronde na ronde verder gaat komen, maar de belangrijkste wedstrijd is komende vrijdag", zegt Garcia.

Rust

De Uruguayaan zal dan ook spelers sparen. "Er hebben wat jongens pijntjes." Godfried Roemeratoe (enkel) en Paul Verhaegh (spier) ontbreken zeker. Ook Javier Espinosa heeft lichte klachten. Verder gaf hij aan dat Lindon Selahi en Haris Vuckic wat vermoeider beginnen te raken richting het einde van het jaar.

De Oosttribune

De kraker tegen Go Ahead Eagles is dinsdag te volgen via Radio Oost. Paul Schabbink en Tijmen van Wissing doen verslag vanuit De Grolsch Veste vanaf 18.30 uur.