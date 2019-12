De Gier houdt kaarten voor de borst richting bekerduel met FC Twente

Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier liet maandagochtend na de afsluitende training niets los over zijn opstelling voor het bekertreffen met FC Twente van morgen. De oefenmeester kan in ieder geval wel weer een beroep doen op Martijn Berden en Maecky Ngombo. Beide aanvallers keren terug na een (lichte) blessure.

Kaarten voor de borst

Bij het vorige bekerduel met Almere City voerde De Gier enkele wijzigingen door aan zijn opstelling. Zo keepte onder andere tweede doelman Jay Gorter en konden ook Joran Swart en Maarten Pouwels rekenen op een basisplaats. Op de vraag of oefenmeester ditmaal opnieuw gaat rouleren, blijft hij schimmig. "Het zou kunnen dat we weer gaan rouleren, maar we hebben de opstelling naar buiten toe niet bekend gemaakt. Wij willen FC Twente niet wijzer maken dan nodig is. We spelen met het duel van afgelopen vrijdag meegerekend (Helmond Sport red.) drie belangrijke wedstrijden, daarin maken we bepaalde keuzes met betrekking tot de opstelling en dat zul je morgen gaan zien in Enschede."

Veste vrees

Go Ahead Eagles wordt morgen in Enschede gesteund door ruim 700 meegereisde fans. Toch zal het voor veel spelers de eerste keer worden dat zij in een stadion met de capaciteit van De Grolsch Veste gaan spelen. De Gier maakt zich geen zorgen over eventuele vrees bij zijn spelers over de enorme steun voor de thuisploeg. "We hebben dit seizoen bij NAC en De Graafschap misschien wel onze beste wedstrijden gespeeld. Qua spanning en ambiance zijn dat vergelijkbare wedstrijden en toch hielden we ons prima staande. We moeten gaan genieten maar ook beseffen dat er zeker kansen liggen. We gaan naar Enschede om te winnen. Ik heb er alle vertrouwen in."

Jong FC Utrecht

Vrijdagavond treden de Eagles dus voor de derde keer in één week tijd aan voor een wedstrijd, voor de competitie tegen Jong FC Utrecht. "Dat duel is heel belangrijk. Zeker met het oog op het programma van de andere teams bovenin (Excelsior-Cambuur en De Graafschap-Volendam red.) Als je vrijdag zelf drie punten haalt in Utrecht kun je erg goede zaken doen op de ranglijst", besluit De Gier.

Van der Venne

Middenvelder Richard van der Venne weet al hoe zijn ploeg van Twente kan winnen. "Eén doelpunt meer scoren", zegt hij gekscherend. "We weten dat FC Twente een voetballende ploeg is, dat zijn wij zelf ook. Toch maakt het voor ons weinig uit of het nou Helmond Sport is of een Eredivisieploeg zoals Twente, we moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk wel dat wij hun kunnen verslaan."

Radio Oost

Het bekerduel tussen FC Twente en Go Ahead Eagles is morgen vanaf 19.30 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en online.