CDA tegen provinciebestuur: 'Praat met Unilever over toekomst Hellendoornse ijsfabriek Ben & Jerry's'

CDA Overijssel wil dat het provinciebestuur zo snel mogelijk in gesprek gaat met Unilever over de toekomst van het bedrijf in Hellendoorn. Unilever beraadt zich nu de Brexit nog slechts een kwestie van tijd is. Gevolg is dat een deel van het ijs dat in de ijsfabriek van Ben & Jerry's in Hellendoorn wordt gemaakt, mogelijk wordt overgeheveld naar een ijsfabriek in Engeland.

Het is nog niet bekend of de verhuisplannen van Unilever gevolgen hebben voor de 135 werknemers in Hellendoorn. Het CDA wil weten of er al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de provincie en Unilever om de productie in Hellendoorn te behouden. Als er nog geen gesprekken zijn geweest dan wil de partij weten of het provinciebestuur bereid is het gesprek aan te gaan met de ijsfabrikant.

Afzetmarkt

CDA Overijssel hoopt van het provinciebestuur meer duidelijkheid te krijgen over de grootte van het eventuele banenverlies in Hellendoorn en hoe lang de werkgelegenheid bij Ben & Jerry's nog is gegarandeerd als Unilever inderdaad de productie overhevelt naar Engeland. Het land is een belangrijke afzetmarkt voor Ben & Jerry's.

Het CDA wil van het provinciebestuur weten wat zij er aan kan en gaat doen om de werkgelegenheid in Hellendoorn te behouden.