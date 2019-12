'Onmogelijke missie' lukt toch: Rolf uit Enschede heeft een huisarts voor zijn vader (89) gevonden

Het leek een onmogelijke opgave, maar toch is het gelukt: Rolf Oldejans uit Enschede heeft een huisarts voor zijn vader gevonden. En omdat die opdracht is geslaagd, kan vader Roel Oldejans (89) naar het verzorgingshuis.

Vader Roel woont in Assen, maar door het overlijden van zijn vriendin woont hij daar nu helemaal alleen en voelt hij zich eenzaam. Zijn kinderen en familie wonen namelijk in Enschede. Vanwege zijn slechte gehoor legt hij geen nieuwe contacten. Daarom besloot de familie dat vader naar een verzorgingshuis in Enschede moet verhuizen. Maar zonder huisarts uit het postcodegebied, blijven de deuren van alle verzorgingshuizen gesloten.

Veel reacties

"Ik heb zo ontzettend veel reacties gekregen. Ik ben middagen bezig geweest om alles te lezen en te beantwoorden", vertelt Rolf.

Maar ondanks de vele reacties blijven alle huisartspraktijken in Enschede vol. Dus is een verhuizing naar een verpleeghuis nog steeds onmogelijk. Ondanks de afgegeven indicatie. Toch kwam er vandaag onverwachts een oplossing. "Bij wijze van zeer hoge uitzondering heeft een arts toch ruimte gemaakt voor mijn vader. Dankzij de berichtgeving vorige week is alles op gang gekomen."

En door die ontwikkeling raakt het hele proces in een stroomversnelling. "Donderdag praten we al met het verzorgingshuis over de sleuteloverdracht. Zo snel kan het dus gaan", vertelt Rolf.

Die stroomversnelling komt voor Roel op het juiste moment. "Hij zag het niet meer zitten. Hij gaat zo hard achteruit", aldus zijn zoon. "Daar komt bij dat hij vorige week ook nog eens is gevallen."

Omgeving promoten

Het bericht over vader Oldejans reikte zelfs tot Menzis en het Zilveren Kruis. Rolf ging met hen in gesprek. "Daaruit blijkt dat de verdeling van huisartsen niet goed is. Blijkbaar zijn het platteland en steden als Enschede niet aantrekkelijk. Het lijkt er dus op dat de omgeving moet worden gepromoot."

Rolf is ontzettend blij voor zichzelf en voor zijn vader, maar realiseert zich dat het huisartsenprobleem groot is. "Het vinden van een huisarts is zó ontzettend moeilijk. Ik wil dat er wat aan gebeurt. Er moet beweging in de situatie komen", besluit hij.