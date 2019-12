Wijk 't Getfert in Enschede voorbeeldwijk voor het groen, maar proces kan sneller

Toen zij en buurman Tycho Donker naar de nieuwe buurt verhuisden, viel hen één ding op: ze wonen in een duurzaam huis, maar wel in een versteende wijk.

"We hebben het geluk dat het huizen zijn met duurzame apparatuur. We hebben zonnepanelen, een waterpomp en het is vet goed geïsoleerd", aldus Anieke. "Het mag gewoon nog wel wat groener worden in de wijk zelf."

Buurtinitiatief Groene Getfert Tuintjes

Nog voordat Anieke in haar nieuwe huis trok, ontstond het idee om een buurtinitiatief op te richten om de buurt groener te maken. Met een medebewoonster van de wijk organiseerde Anieke een actie, waarbij er tientallen regentonnen tegen een gereduceerde prijs verkocht werden aan de bewoners.

Samen met woningcorporatie 'De Woonplaats' en gemeente Enschede wordt er nagedacht over andere maatregelen om de buurt te vergroenen. "Dit is een mooi project waar we trots op zijn. Samen met bewoners wordt er nagedacht en gaandeweg zijn we de buurt gaan vergroenen. Op dit moment zijn we bezig om een groenstrook te realiseren", vertelt Bert Timmen van De Woonplaats.

Op onderstaande foto's is het oorspronkelijke ontwerp te zien zonder groenstroken. Op de tweede foto zie je de plattegrond van het nieuwe ontwerp met groenstroken. De tekst gaat verder onder foto's.

Oorspronkelijk ontwerp van de straat (Foto: De Woonplaats)

Plattegrond van de nieuwe inrichting van de straat (Foto: De Woonplaats)

Sneller met bewoners praten

Martijn Wubbolts van Natuur en Milieu Overijssel ziet ook dat er goed wordt samengewerkt om de wijk groener te maken. Hij ziet wel verbeterpunten in het proces. "Als je als initiatiefnemer, in dit geval de woningcorporatie, eerder in het ontwerpproces potentiële bewoners had geraadpleegd, was dit misschien een nóg groenere buurt geworden als wat het nu gaat worden."

Vanuit de provincie heeft die organisatie de opdracht gekregen om een panel te vormen met bewoners. "Burgers mogen hun stem inbrengen bij bouwprojecten die hun leefomgeving betreffen. Dan hoeft er niet achteraf nog van alles geregeld te worden."

Volgens Martijn zit het nog niet in het systeem om van tevoren na te denken over hoe een gebouw toegevoegd kan worden aan de natuur en aan de omgeving. "We hebben mensen die groene kennis hebben. Ik vind het ook interessant om een doorsnede van de samenleving in een panel te zien. Dus, iedereen die iets heeft met een fijne leefbare duurzame buurt en iets heeft met het groen is van harte welkom."

Zonnepanelen, een warmtepomp... kan het nog groener?

Bij duurzaam bouwen denk je al snel aan zonnepanelen om energie op te wekken. Maar er zijn meer manieren om je huis groener te maken. "Een groen dak helpt al. Mensen kunnen ook hun schutting korter maken zodat egels eronderdoor kunnen. Dat zie ik hier ook nog nergens in de wijk", aldus Wubbolts.