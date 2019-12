Het gehucht (dat sinds 1227 bestaat) was afgelopen zomer in rep en roer, samen met zo’n beetje alle archeologen. De provincie Overijssel, dat eigenaar is van de grond, wilde een bouwkavel verkopen in Zwartewatersklooster (gemeente Zwartewaterland) waarop een huis van maximaal tien meter hoog mocht komen te staan.

Ridders

Dat terwijl even verderop mogelijk ridders uit de dertiende eeuw begraven liggen. Het gaat om ridders die omkwamen bij de Slag bij Ane in de buurt van Gramsbergen in 1227. In totaal sneuvelden bij die slag vierhonderd man, 149 commandanten werden begraven in Zwartewatersklooster. De reden was simpel: het was erg warm en de lijken van de hooggeplaatsten konden niet verder vervoerd worden.

Zwartewatersklooster haalt opgelucht adem na streep door villa vlakbij begraafplaats ridders (Foto: RTV Oost)

Het plan om in de buurt van deze plek een huis te bouwen, leidde tot een groot protest. Volgens historische verenigingen en archeologische clubs is de omgeving zeer waardevol. Ook 26 bewoners van het buurtschap zagen de bouw van de villa niet zitten.

Geschrapt

De provincie luisterde naar het commentaar en schrapte het plan. De bouw van een dergelijke woning is niet meer mogelijk, omdat de gemeente de bouwmogelijkheden voor een nieuwe woning uit het bestemmingsplan haalt.

Het huidige ontwerp bestemmingsplan maakt nog de bouw mogelijk van een huis op een perceel ongeveer 500 meter ten noorden van het buurtschap. In de versie die de gemeenteraad ter vaststelling krijgt aangeboden, zit deze mogelijkheid niet meer.

Beschikbaar voor onderzoek

Wethouder Gerrit Knol van Zwartewaterland: "Zwartewatersklooster is een historisch buurtschap. De historische vereniging Hasselt en de Archeologische Werkgroep Nederland benadrukten dat de impact van de nieuwe woning zo groot is, dat dit het vertellen en het beleven van het verhaal van Zwartewatersklooster verstoort."

"Samen met de provincie zochten we naar een manier om de bouwmogelijkheden voor een nieuwe woning uit dit bestemmingplan te verwijderen", vertelt Knol. "Dat is gelukt. De provincie gaf ons ruimte. Het gebied blijft nu beschikbaar voor toekomstig archeologisch onderzoek."

Eerder onderzoek in 2016 wees al uit dat er verstoringen zijn in het rivierduin net buiten het dorp. Dat zou wijzen op een begraafplaats. Ook wezen middeleeuwse documenten uit dat de ridders hier liggen of hebben gelegen.