Eindsprint Overijssel in Actie

We naderen het einde van 'Overijssel in Actie' maar kunnen in de laatste jouw hulp nog graag gebruiken. Steun de actie ‘Ik wil een pup’ en meld je aan als puppypleeggezin. Heb jij nog kleding en voedingswaren over? Daar maak je Stichting de Eethoek weer heel blij mee. Of wil jij je lange lokken doneren aan Stichting Haarwensen zodat zij daar mooie haarwerken van kunnen maken? Geef je dan op. Steun de diverse acties en help ze in de laatste week nog naar hun doel. Zaterdag 21 december maken we in een slotuitzending wat alle acties in totaal hebben opgebracht! Kijk voor meer informatie op rtvoost.nl/overijsselinactie

Deze week gaan de ambassadeurs nog even hard aan het werk om hun doel te behalen.

Sommige doelen zijn al behaald, denk aan de Sinterklaascadeaus die uitgedeeld zijn in Zwolle, de AED's die zijn besteld voor de EHBO in Denekamp. Maar de overige doelen kunnen in deze laatste eindsprint naar de slotuitzending nog wel wat hulp gebruiken.

Jouw Haar, Mijn Haar

RTV Oost houdt aanstaande woensdag 18 december een knipmiddag voor Stichting Haarwensen. Van 15.00 tot 18.00 uur kan iedereen, in het teken van Overijssel in actie, z'n haar doneren. Er zijn alleen twee voorwaarden: het haar moet tenminste 30 centimeter zijn én ongekleurd. De 8-jarige Suze uit Bathmen is erbij. Wil jij ook je lange lokken doneren aan Stichting Haarwensen zodat zij daar mooie haarwerken van kunnen maken? Geef je dan op. Stuur een mail naar haarwensen@rtvoost.nl en laat weten waar je woont. Dan zoeken wij een kapper in jouw buurt.

Stichting de Eethoek

"Het komt overal vandaan, mensen sturen zelfs dozen kleding per post", zegt Monique. Ze is blij en ontroerd tegelijk. Maar wie denkt dat er nu niets meer nodig is, heeft het mis, zegt Monique: "Steeds meer mensen weten de Kleedhoek te vinden. Daardoor blijft de behoefte aan mannen- en kinderkleding groot." Wat er binnenkomt gaat er ook heel snel weer uit: voor de kleding staan er nu 464 mensen op de lijst. Daar zitten 105 gezinnen bij. Draag nog steeds je steentje bij en doneer geld of kleding én voedselwaren. Want: samen eten verbindt!

Ik Wil een Pup

Het werk van een puppypleeggezin is voor KNGF Geleidehonden heel belangrijk. Het biedt de jonge honden de ideale basis voor hun belangrijke taak als geleidehond. Jaarlijks worden er zo’n 200 pups geboren en voor hen allemaal zoeken we een fijn thuis om het eerste jaar door te brengen en te wennen aan de wereld om hen heen.

Is er in jouw leven, tijdschema en hart plaats voor een geleidehond in opleiding? Meld je dan aan als pleeggezin voor KNGF Geleidehonden.

Of lijkt het je leuk om bij te dragen aan een RTV Oost pup? RTV Oost presentator Jan-Willem Kobes en zijn vrouw hebben als PuppyPleegGezin (PPG) in de afgelopen jaren al drie honden in huis gehad voor het KNGF. Als het lukt om dit bedrag bij elkaar te brengen zijn ze bereid opnieuw een pup op te voeden. In het radioprogramma ‘Klaar Wakker’ houdt Jan Willem ons op de hoogte van ‘onze’ hond, we verzinnen samen een naam en wie weet komt het hondje een keer mee presenteren?