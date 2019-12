Puck (8) is even de populairste van de school nu ze een brief heeft van Rutte

Tijdens de lerarenstaking in november was Puck 'gewoon' op school in Losser. Daar hoorde ze van directeur Peter Blaauwbroek, die inviel als leraar, over de staking.

"Ik bedacht toen dat ik handtekeningen wilde verzamelen voor meer geld voor het onderwijs", vertelt Puck, "zodat we ook nieuwe juffen kunnen kopen als onze juf ziek is. En dat we meer reclame kunnen maken voor nieuwe leraren."

Ze stuurde een brief naar de premier en voegde daar de 120 ingezamelde handtekeningen bij. Rutte antwoordde zelfs. Hoewel hij niet direct miljoenen toezegde, vindt Puck het een goede brief. "Ik vind dat hij goed heeft uitgelegd hoe het zit. Soms snap ik namelijk niet waarom het zo gaat, maar nu begrijp ik het wel."

Goed gevoel

Haar brief raakte meester Peter. "Tijdens de staking wilde ik uitleggen waarom goed onderwijs belangrijk is", zegt hij. "Als een meisje uit groep 5 dat oppakt en een brief schrijft, geeft dat een goed gevoel. Daardoor weet je weer waarvoor je het doet."

Klasgenoten, leraren en de directeur. Iedereen is een beetje trots op Puck: