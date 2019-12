Jay Gorter langer bij Go Ahead Eagles: "Maakt me trots en blij"

"Daar spreekt vertrouwen uit", vertelt een blije Gorter, die de afgelopen maanden geduldig wachtte tot dit moment. "De club is de afgelopen tijd duidelijk geweest: als je je ontwikkeling doorzet van afgelopen seizoen, kom je in aanmerking voor een contract. Dat dat moment nu gekomen is, maakt me trots en blij."

Ajax en AZ

Jay Gorter kwam in 2018 over van de jeugdopleiding van AZ. Daarvoor verdedigde hij de kleuren van Ajax. "Ik koos destijds voor Go Ahead Eagles omdat ik het een mooie club vind, maar ook omdat ik het idee had dat ik er echt stappen kon maken. Die hoop kwam uit. Vorig jaar mocht ik al regelmatig meetrainen met het eerste en zelfs mee op trainingskamp naar Turkije. Heel leerzaam. De stap vanuit de jeugd naar het eerste is altijd heel groot, maar door mijn ervaringen van vorig jaar kon ik afgelopen zomer makkelijker aansluiten."