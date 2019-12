Hardenbergse (22) lanceert jongerenafdeling 50PLUS

In 2018 deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hardenberg en kwam 50PLUS met twee zetels in de raad terecht. Die plekken worden ingevuld door fractievoorzitter Gijs Schuurman en raadslid Linda Verschuur-Otter, met Hanneke Schuurman als fractieondersteuner.

Paplepel

Bij zowel Hanneke en haar tweelingzus Bertina is interesse in de politiek met de paplepel ingegoten. Als jonge meiden gingen ze al met vader Gijs op pad om te flyeren. Hanneke kiest voor een toekomst in de politiek, terwijl Bertina ervoor kiest om haar vader en haar zus te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Er werd al langere tijd binnen de partij gesproken over het oprichten van een jongerenafdeling. Veel jongeren zijn gecharmeerd van de standpunten van 50PLUS meent Hanneke, maar de naam van de partij doet ze dan twijfelen. "We zijn een brede volkspartij die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij".

Leenstelsel

Het doel van de jongerenafdeling is om het gedachtegoed van de partij uit te dragen. Dit is niet alleen voor de ouderen in Nederland, maar raakt ook de jongeren. Hanneke hoopt dat de jongerenafdeling van 50PLUS, net als andere politieke partijen die al jaren een jongerenafdeling hebben, een visvijver wordt voor de toekomst.