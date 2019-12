Boeren gaan actievoeren bij zes Overijsselse distributiecentra

De boeren gaan komende woensdag actievoeren bij distributiecentra in Deventer (twee), Haaksbergen, Ommen, Raalte en Zwolle. Dat blijkt uit een brief van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) die verstuurd is naar gemeenten waar distributiecentra zijn gevestigd, meldt de NOS.

Demonstraties moeten vooraf worden aangemeld bij de gemeenten, daarom heeft FDF de brief verstuurd. Per distributiecentrum verwachten de actievoerders zo'n 200 tot 1500 betogers.

In Deventer gaat het om de distributiecentra van de Sligro en Coop. In Raalte is het distributiecentrum van Jumbo het doelwit, in Zwolle de Albert Heijn. In Ommen gaat het om de Aldi, terwijl het distributiecentrum van Plus in Haaksbergen ook op de lijst staat. In totaal gaat het om 45 locaties.

De boeren voeren actie voor "eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren", schrijft Farmers Defence Force. "Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zoveel mogelijk inzetten om de locatie zo min mogelijk te hinderen."